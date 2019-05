"Para mirar al futuro hay que desalojar al PSOE de Cártama"

Pedro Pardo Reinaldos, con 22 años de experiencia en la dirección de empresas, departamentos y en la puesta en marcha de grandes proyectos en empresas nacionales e internacionales, se presenta por el Partido Popular a la Alcaldía de Cártama. Es la primera vez que se presenta a la Alcaldía, y lo hace con la experiencia de sus ocho años de concejal en la oposición, entre 2007 y 2015.



¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Nos presentamos a estas elecciones con la intención de que nuestro pueblo mire hacia el futuro con optimismo y para eso es necesario rebatir la mayoría al PSOE de Cártama y poner nuestro programa de Gobierno en marcha. De no conseguir nuestro objetivo de la mayoría de gobierno, tendríamos que buscar un pacto que garantizase un gobierno estable, y por ese motivo, no estamos cerrados a sentarnos con ningún partido, pero siempre con la premisa de velar por los intereses de Cártama y de sus vecinos.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Devolver el Ayuntamiento a los vecinos y rescatarlos de siglas y colores políticos ha de ser una de nuestros mayores compromisos con nuestros vecinos. Presentamos un programa de gobierno, real y con la visión que se necesita para mirar al futuro con optimismo e ilusión, este programa está basado en la gestión transparente, en la formación, en el empleo y en la construcción de un pueblo de futuro que respete nuestra cultura y nuestro campo, y para esto la prioridad es el desarrollo del PGOU, ya que es necesario empezar a dibujar la Cártama que queremos y poder solucionar las deficiencias de planteamiento que sufren nuestras barriadas, o poner en marcha proyectos como el instituto de FP dual, el nuevo centro de salud, las viviendas de VPO y Alquiler o la escuela de hostelería entre otros muchos.

¿Qué análisis hace de sus resultados en las pasadas elecciones generales?

No podemos negar que fueron unos resultados malos para nuestro partido, donde pasamos de segunda a cuarta fuerza política en nuestro municipio, pero somos conscientes de que no podemos extrapolar los resultados a unas elecciones municipales. En estos comicios municipales, se traslada desde la calle muchas ganas de cambio, los cartameños ya no quieren que su pueblo siga gobernado como hace 20 años, y que se de más prioridad a una fiesta que a solucionar problemas tan básicos como la falta de agua o la limpieza y mantenimiento de nuestras calles o parques infantiles entre otros muchos problemas. Tenemos lo que el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones municipales en Cártama no tienen, tenemos el mejor proyecto para Cártama y el mejor equipo para gestionarlo y eso es lo que los vecinos nos agradecen y nos trasladan cuando hablamos con ellos.

¿Qué es lo que más desea como alcaldable para su ciudad?

Que Cártama pueda hablar de tú a tú a sus pueblos vecinos, que los Cartameños entiendan que leer en una misma frase Cártama y futuro, no es una locura. Quiero que mis vecinos pierdan el miedo al Ayuntamiento, que lo vean como suyo y no como el cortijo de unos pocos, quiero que mis vecinos se sientan con ganas de participar en el desarrollo del futuro de su pueblo.

¿Cuál sería la medida más urgente o prioritaria en su mandato?

La medida más urgente es la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana de Cártama, sin esta herramienta no podemos empezar a dibujar el pueblo que necesitamos. Por historia y Cultura, Cártama debería ser un referente en la comarca del Guadalhorce y no ir en el vagón de cola, pero para eso necesitamos esta herramienta tan importante, en nuestro programa llevamos muchos proyectos que se deben iniciar junto al PGOU, como el nuevo instituto de FP dual, la escuela de hostelería, el Agroparque de Casapalma, las promociones de VPO y VPO de alquiler con opción a compra. Tenemos muy clara la visión de pueblo que queremos, y muy bien definida la hoja de ruta del trabajo a realizar, pero necesitamos poner en marcha el PGOU y, para ello, ya hemos contactado con los responsables de la Junta de Andalucía para empezar a trabajar en ello desde el primer minuto que lleguemos al Ayuntamiento.



¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía? ¿Y al Gobierno central?

A ambos pediría colaboración plena con el proyecto de Cártama. Con la actual Junta tenemos una relación magnífica y ya tenemos el compromiso de la eliminación de las aulas prefabricadas de nuestros colegios, así como el compromiso de la construcción del nuevo instituto de FP Dual, o la construcción del nuevo centro de salud de Cártama pueblo, entre otras muchas peticiones vecinales y propuestas que les hemos trasladado. Al Gobierno central le pedimos lealtad a las necesidades de Cártama y de sus vecinos, lejos de colores e ideologías políticas. Esperamos y confiamos que el hecho de que el Gobierno central este gobernado por el PSOE y el Ayuntamiento de Cártama esté gobernado por el Partido Popular, no sea un freno al desarrollo del proyecto de futuro que planteamos para nuestro pueblo.