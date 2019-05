"Es el momento del cambio para Cártama"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cártama, Marcelino Marcos se presenta de nuevo a las elecciones municipales del próximo domingo, con la intención de ganar. Le avala su trabajo durante estos cuatro años como concejal de la oposición y el haber superado al PP como segunda fuerza política en las últimas elecciones generales, donde fue el segundo partido más votado, con 2.529 sufragios y el 19,97% de los votos.



En principio, salimos con propósito de conseguir un cambio en Cártama; salimos a ganar. Si lo conseguimos, nos gustaría que el gobierno en Cártama fuera un gobierno de color naranja, de Ciudadanos. Pero también somos realistas y es posible que se tenga que dar un escenario de pactos. En ese caso, como opinión personal, no se deberia descartar a ningún partido, si son partidos que están formados democráticamente y que representan a un porcentaje de electores, por muy grande o pequeño que sea. Otra cosa es que tengamos más simpatías por aquelos partidos que coinciden en más puntos de nuestro programa. Pero por ahora acudimos a las elecciones a ganar y a cambiar el signo político de este Ayuntamiento.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Sería muy difícil aplicar una sola medida estrella, entre otras cosas porque en Cártama hay actualmente muchas deficiencias que no se arreglan con una sola medida. Por otro lado, en nuestro programa llevamos muchas propuestas importantes. Pero, para contestar a tu pregunta, creo que aplicaría la que es nuestra primera medida en nuestro programa, que es la creación de un gran polígono industrial y el desarrollo de suelo industrial, no solo para conseguir y atraer la inversión de empresarios cartameños, sino también de empresarios de otras localidades cercanas y convertir así a Cártama en la capital del valle del Guadalhorce, y situarla a la vanguardia empresarial de Málaga, con el aumento de empleo que esto implicaría para el municipio.

¿Qué análisis hace de sus resultados en las pasadas elecciones generales?

Creo que el análisis es bueno, para la capacidad que teníamos hace cuatro años. No olvidemos que Cs apenas se presentó hace cuatro años en unos pocos Ayuntamientos de Málaga por primera vez y sin apenas tiempo, pero aún así conseguimos la alcaldía para Mijas y Alcaucín. En menos de dos meses tuvimos que organizar una campaña y formar nuestra lista, con gente muy ilusionada y capaz . Y aún así pudimos conseguir dos concejales. Tras cuanto años, la situación es distinta, la ilusión se ha multiplicado y nuestro grupo está más formado. Somos más conocidos y los cartameños nos transmiten su ilusión. Ahora es el momento del cambio, estoy convencido.

¿Qué es lo que más desea como alcaldable para su ciudad?

Mejorar la calidad de vida de los cartameños y situar a Cártama como capital de la comarca del Guadalhorce. Nuestro programa, nuestro horizonte en la gestión, va encaminada hacia ese objetivo.

¿Cuál sería la medida más urgente o prioritaria en su mandato?

Hay muchos asuntos urgentes en Cártama pero para mí cuando se habla de extrema urgencia pienso en la salud de nuestros vecinos y en la educación. Son dos asuntos de competencia autonómica, pero desde Ciudadanos Cártama vamos a impulsar la total apertura del Chare del Guadalhorce. Ya, gracias a Cs se consiguió impulsar su apertura tras más de 8 años de promesas incumplidas. Nuestro partido tiene actualmente una total sintonía con el actual gobierno andaluz, a diferencia de lo que han sido los pasados años con el anterior gobierno socialista. También realizaremos la actuaciones pertinentes para tener un centro de salud digno en Cártama, ya que el actual se encuentra en una situación deplorable y antihigiénica. En cuanto a la educación, impulsaremos con la Junta de Andalucía la eliminación completa de las clases prefabricadas, para dar calidad y dignidad a la educación de nuestros hijos. Pero también destacaría la redacción de un plan urbanístico para Cártama, favoreciendo nuevas viviendas y consolidando algunos núcleos urbanos de nuestro municipio. Y crearíamos una gerencia de Urbanismo, que no existe actualmente en Cártama, a pesar de que contamos ya con 26.000 habitantes. Y un centro integral de emergencias, con la puesta en marcha de la Zona Operativa Municipal y donde integremos en un solo lugar a Policía Local, Protección Civil y Servicios Operativos, agilizando y mejorando sus servicios a los cartameños. Y añadiría una gran biblioteca municipal, con salas de estudio , con amplios horarios de apertura sobre todo en época de exámenes, con conexión wifi integrada y los más importantes avances tecnológicos que nuestros jóvenes y estudiantes necesitan y reclaman.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía? ¿Y al Gobierno central?

A la Junta de Andalucía , le pediría colaboración y cooperación , y que haya un clima de buena sintonía. Creo que con el nuevo Gobierno de la Junta, lo hay y me consta. Eso ya es mucho y es un paso muy importante, ya que el anterior gobierno de Cártama estaba olvidado de la Administración autonómica. Nuestro partido tiene actualmente una total sintonía, con el actual gobierno andaluz , a diferencia de lo que ha sido los años pasados con el anterior gobierno socialista, donde la relación de nuestro Ayuntamiento con la anterior presidenta de la Junta era inexistente (por decirlo suevamente), debido al apoyo del anterior gobierno local a Pedro Sanchez. Y al Gobierno central le pediría lo mismo, y que sea leal a un programa de progreso y no ponga obstáculos para nuestra política municipal, como nosotros también lo seremos con el Gobierno de España, en la medida de nuestra posibilidades. Pero me temo que el Gobierno central tendrá una legislatura muy movida y tendrá otros asuntos que resolver, como el independentismo catalán y Podemos, por lo que Cártama les quedará muy lejos.