Alhaurín el Grande, el tercer municipio de más de 20.000 habitantes más pobre de España

Alhaurín el Grande es el tercer municipio mayor de 20.000 habitaciones y de 126 ciudades con menor renta media per cápita de España, con 6.634 euros.. La renta media del municipio del Guadalhorce es de 6.629 euros, solo superior a la de otros dos municipios andaluces: Níjar (6.253 euros), en Almería, y (6.550) Los Palacios y Villafranca, en Sevilla. Según los datos publicados este miércoles en el informe 'Indicadores Urbanos 2019' por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cuarto y quintolugar también son pueblos de la región. Así, los cincos municipios más pobres de España, según esta estadística, son de Andalucía, ya que en cuarto lugar se encuentra Vícar (Almería) e Isla Cristina (Huelva), con 6.634 y 6.823 euros, respectivamente.

Del total de los 405 municipios mayores de 20.000 habitantes y 126 ciudades españolas, llama la atención que los once más pobres del país son todos municipios andaluces. Hasta el puesto duodécimo no se encuentra una localidad no andaluza. Es el caso de la localidad valenciana de Almoradí.

Entre los 50 municipios más pobres se encuentran otras cuatro localidades malagueñas: Mijas, Coín, Cártama y Fuengirola.



Lista municipios renta neta media anual por habitante. Datos de 2016:

Níjar 6.253 Palacios y Villafranca 6.550 Alhaurín el Grande 6.629 Vícar 6.634 Isla Cristina 6.823 Barbate 6.894 Sanlúcar de Barrameda 7.032 Mazarrón 7.056 Arcos de la Frontera 7.063 Adra 7.112 El Ejido 7.120 Almoradí 7.148 Lebrija 7.165 Arona 7.233 Lepe 7.257 Torrevieja 7.271 Calp 7.287 Mijas 7.354 Almuñécar 7.360 Oliva, La 7.372 Coria del Río 7.433 Almonte 7.455 Crevillent 7.541 Coín 7.554 Lucena 7.571 Pilar de la Horadada 7.625 Palma del Río 7.644 Jumilla 7.651 Icod de los Vinos 7.668 Ayamonte 7.700 Tomelloso 7.711 La Línea de la Concepción 7.716 Écija 7.717 Cártama 7.726 Torre-Pacheco 7.739 Guía de Isora 7.762 Aspe 7.763 Realejos, Los 7.764 Granadilla de Abona 7.798 San Pedro del Pinatar 7.806 Loja 7.809 Puente Genil 7.812 Priego de Córdoba 7.823 Conil de la Frontera 7.834 San Juan de Aznalfarache 7.837 Utrera 7.870 Chiclana de la Frontera 7.881 Fuengirola 7.885 Hellín 7.901 Alfàs del Pi, l' 7.903

Más ricos y tasas de paro

Por contra, entre los municipios más ricos de más de 20.000 habitantes se encuentran localidades de Madrid, Barcelona y el norte de España. El más rico de España es Pozuelo de Alarcón (Madrid) es el municipio con mayor renta media y el segundo con menor tasa de paro de toda España, según la estadística publicada. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Pozuelo (Madrid) son los dos municipios de España con menores tasas medias de paro estimadas para 2018, con un 6,2% y un 6,4%, respectivamente, mientras que Linares (Jaén) y los municipios gaditanos de La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda presentan las mayores tasas, con un 32,8%, un 29,9% y un 29%, respectivamente.

Tras Sant Cugat y Pozuelo destacan también por sus bajas tasas de paro San Sebastián y Las Rozas de Madrid (ambas con un 7,2%); Majadahonda (7,3%); Castelldefels (8,4%); Getxo (8,7%); Alcobendas, Cerdanyola del Vallès y Vitoria (9,5% en los tres casos); Barcelona e Irún (9,6% en ambos municipios); Rivas-Vaciamadrid (9,9%), San Sebastián de los Reyes (10,2%) y Lugo (10,8%).

De esta forma, de los 15 municipios con menores tasas medias de paro estimadas para 2018, seis se encuentran en la Comunidad de Madrid, cuatro en Cataluña, cuatro en País Vasco y uno en Galicia.

En el lado contrario, los cinco primeros municipios con más paro se ubican en Andalucía: Linares, en Jaén, con una tasa del 32,8%; La Línea de la Concepción (Cádiz), con un 29,9%; Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un 29%; Jerez de la Frontera (Cádiz), con un 28,7%, y Córdoba (28,5%). Les siguen Ceuta (27,4%); Chiclana de la Frontera, Alcalá de Guadaíra y Talavera de la Reina (27,2% en los tres casos); Mérida, con un 27,1% de paro; Granada (26,5%); Huelva y Almería (26,3%), y Cádiz y Melilla (26%).

De esta forma, de entre los 15 municipios con más paro, 11 pertenecen a la Comunidad de Andalucía, uno a Extremadura (Mérida), otro a Toledo (Talavera de la Reina) y los otros dos son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

