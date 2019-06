De Antequera al Valle de los Reyes

Un grupo de tres estudiantes universitarios antequeranos se desplazarán a Egipto en los meses de octubre y noviembre para trabajar en unas excavaciones en el Valle de los Reyes y en la restauración de los sarcófagos de la Cantora del Dios Amón-Re y del Sacerdote Anj-ef-enJonsu, enterramientos realizados en el año 900 antes de Cristo. El proyecto, promovido por el Instituto de Estudios Antiguos de Egipto (IEAE) y avalado por la Universidad de Málaga, comenzó como un hobby y ahora se hace realidad.

Durante un mes entero vivirán una experiencia donde compartirán momentos de entrega en un proyecto ilusionante para el que llevan ya varios meses preparándose. Y es que cualquier estudiante no tiene la opción de visitar en persona uno de los enclaves que aparecen en sus libros de texto de la Facultad.

El profesor Francisco Valentín, que es el director del programa, participa desde 2008 en estas excavaciones en la tumba inacabada de la necrópolis con mas de 900 metros cuadrados donde hay un corredor, patios y una capillas, todo ello un conjunto único. Todo este proyecto está implementando en Málaga por la Diputación y la UMA. Esta experiencia con alumnos se realiza una vez al año, siempre en los meses de octubre a diciembre, con orientación profesional tanto en historia como en geografía en Egipto.

«Comenzaremos las excavaciones en la tumba del Visir -Amen-Hotep en Luxor, es la primera vez que vamos y aprenderemos cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y cómo son las técnicas de excavación en Egipto», comenta Marina Barrientos una de las estudiantes.

Las técnicas usadas en Egipto para los yacimientos arqueológicos son totalmente diferentes a las usadas en cualquier excavación, ya que no es lo mismo realizarlas en el desierto que en otro lugar, pues están condicionadas por el clima y por el terreno en que se realizan.

Por otra parte, Borja Gálvez comenta: «vamos con expectativas muy grandes porque hemos estudiado para eso y nos estamos formando para aprender ideas generales sobre Egipto en tema arqueológico, historia y sobre temas religiosos». Además de la formación que ya tienen estos jóvenes, están realizando cursos para ampliar su formación de arqueología, autocad, digitalización de piezas arqueológicas y dibujo arqueológico.

Su compañera, Carmen Navas añade que llevan seis años realizando los cursos de Egiptología que se imparten en La Térmica y conocían el proyecto «pero nunca me atrevía a echar el currículum para las excavaciones; este año me aventuré y con suerte he sido una de las elegidas». El IEAE imparte cursos en La Térmica desde hace varios años, y tanto Navas como Barrientos realizan estos cursos desde primer año de carrera. Por otro lado, Gálvez, al terminar su carrera buscó varios cursos sobre Egiptología y al igual que las dos compañeras encontró los cursos en La Térmica.

Las dos jóvenes antequeranas han cursado, por una parte, Historia del Arte y el grado de Arqueología; mientras que Gálvez estudió Historia y le gustaría cursar un Máster en Patrimonio Histórico y Cultural.

Por su parte, el director del programa y profesor de la UMA, Valentín y la profesora Teresa Bedman están dando una asignatura de Egiptología. Durante el verano continuarán su formación previa a esta experiencia con la realización de cursos como el de Jeroglíficos. «Nos ayudará para entender lo que vamos a ver y aprender allí en la tumba». Una formación que unida a las ganas de compartir una vivencia de película les marcará de por vida.

Todos ellos ultiman sus preparativos estos meses con las vacunas y con el arreglo de toda la documentación necesaria para viajar, con las miras puestas en aprender mucho más sobre Egipto.