Fuente de Piedra ya tiene alcalde, a pesar de las ausencias de Adelante

El socialista Siro Pachón ha recibido la vara de mando del Ayuntamiento de Fuente de Piedra después de que el pasado sábado no pudiera constituirse el Pleno municipal por falta de quorum, al no acudir a la sesión extraordinaria una edil del PSOE, el concejal del PP y los cuatro de Adelante.

Hoy lunes, han faltado los mismos concejales, pero al ser en segunda convocatoria ya no se tenía en cuenta el número de concejales presentes para constituir el pleno.

En las elecciones del 26 de mayo, el PSOE obtuvo mayoría absoluta con 6 ediles, frente a 4 de Adelante y 1 del PP. Como establece la legislación, el pleno de constitución de los ayuntamientos se convoca 21 días después de las elecciones, en este caso, e l 15 de junio, salvo recurso contencioso, que dilata el proceso hasta 40 días después de los comicios, como es el caso de Mijas y Riogordo cuyos ayuntamientos se constituirán el 5 de julio.

Sin embargo, una edil del PSOE se ausentó por un compromiso ineludible y el edil del PP está hospitalizado por lo que la ausencia sin justificar de los ediles de Adelante retrasó el proceso hasta ayer lunes.

Lo que nadie esperaba es que los ediles de Adelante volvieran a faltar sin justificar el motivo, lo que ha acrecentado la polémica con el vencedor de las elecciones, el PSOE.

Durante la segunda sesión, se ha leído una carta de la edil del PSOE pidiendo disculpas por su ausencia, ya que tenía un viaje organizado desde hace tiempo. El edil del PP continúa hospitalizado, pero los cuatro ediles de Adelante tampoco han hecho acto de presencia.

La dirección provincial de Izquierda Unida ha pedido a sus ediles que justifiquen su ausencia a ambas sesiones plenarias.

Por su parte, los socialistas insisten en la malicia de los concejales de Adelante a la que acusaron de realizar una «jugarreta sin precedentes», de «falta de respeto a sus propios votantes» y de no tener «ni altura ni elegancia política. No saben perder ni saben estar a la altura de lo que este pueblo merece», manifestaron fuentes del PSOE a través de su cuenta de Facebook.

Para Adelante todo es una «sarta de mentiras y difamaciones» del PSOE, al que acusan de querer dividir al pueblo «enfrentando a vecinos con mentiras, manipulaciones y engaños».

Sostienen que la culpa de no haberse constituido es del PSOE, «al permitir que una concejala suya no esté presente el mismo día que se elige al alcalde, quedando dicho grupo político en minoría. Si vosotros con mayoría absoluta no sois capaces de constituir un Ayuntamiento, la culpa es sólo vuestra y ahora queréis hacerle creer al pueblo que es un complot organizado por Adelante Fuente de Piedra», afirman fuentes de Adelante.