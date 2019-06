Anoche comenzó la huelga de limpieza en Mijas y Alhaurín el Grande

­La plantilla de 127 trabajadores de la empresa Urbaser que se encargan de la recogida de basura en Mijas y Alhaurín el Grande inició la pasada madrugada una huelga de limpieza indefinida que va a afectar de manera distinta a cada municipio. En el término mijeño también va a impedir el normal funcionamiento de la limpieza viaria.

El equipo de gobierno mijeño y en especial su alcalde en funciones, Juan Carlos Maldonado (Cs), intentaron hasta ayer servir de intermediarios entre la empresa y la plantilla, sin que se lograra alcanzar cualquier tipo de acercamiento entre la postura de unos y otros. De esta forma, para prevenir incidentes, los dirigentes mijeños celebraron encuentros con responsables de la Policía Local y de la Guardia Civil en el municipio.

También hizo lo propio el equipo de gobierno de Alhaurín el Grande, acerca de los contactos con agentes y autoridades policiales. Pero en el caso de este otro municipio, los dirigentes locales expresaron que no han podido mediar con la empresa, al estar suscritos los trabajadores de la localidad alhaurina al convenio existente entre la plantilla y el Consistorio de Mijas. «Como Ayuntamiento no podemos hacer nada en nuestro caso, sólo estar pendientes de que no se produzca ningún problema», relataron fuentes municipales.

Portavoces del comité de empresa de Urbaser en Mijas y Alhaurín el Grande, afirmaron que el origen de la protesta iniciada la pasada medianoche, y que se prolongará los próximos días si no se alcanza acuerdo alguno, parte de «las innumerables negativas de la empresa a negociar un convenio, porque el último lleva paralizado más de 14 años».

Aspiran a lograr la firma a la mayor brevedad posible de un «convenio digno de la época en la que vivimos». Entre las mejoras a las que aspiran figuran la distribución de la jornada laboral «de lunes a viernes», un incremento de la cuantía de las pagas extras equivalentes a un mes de salario completo, la creación de otra paga extraordinaria de 1.000 euros anuales y una subida salarial anual correspondiente al IPC más el 3%.

Los empleados de Urbaser trasladaron ayer su agradecimiento al regidor en funciones de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y al responsable municipal de Limpieza, José Carlos Martín, por intentar mediar con los portavoces de la empresa adjudicataria del servicio en el municipio.

El alcalde mijeño expresó ayer que la mediación no es nueva, sino que se lleva tiempo «intentando que se cierre un acuerdo entre ambas partes». Sí que alegó que el Consistorio no tiene potestad para interferir en estas reclamaciones planteadas directamente por la plantilla a la empresa.

El edil de Limpieza alegó que se tomarán las medidas oportunas para mantener los servicios mínimos que establece la ley y garantizar la seguridad en un periodo estival en el que miles de personas y turistas incrementan la población en el municipio.