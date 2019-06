La aventura del Caminito, sin peligro por la ola de calor

El comité de gestión del paraje turístico Caminito del Rey ha decidido poner en marcha un plan de medidas y guía de recomendaciones preventivas para visitar con mayor seguridad el lugar ante una situación de elevadas temperaturas como la ola de calor de estos días.

Verano, sol, playa y... Caminito del Rey. El turismo activo se ha convertido en los últimos años en una opción más que recomendable como alternativa al turismo de resorts. El Caminito del Rey, en el interior de la provincia de Málaga es uno de los destinos más elegidos para los próximos meses, según las previsiones de la gerencia se han previsto unas 100.000 visitas sólo para los meses entre julio y octubre. Pero en estas fechas los usuarios se enfrentan a las altas temperaturas que pueden alcanzarse durante su recorrido. Por ello, el equipo gerente del Caminito ha lanzado ante la ola de calor una batería de medidas para que los viajeros puedan disfrutar de este enclave turístico sin tener que temer por su seguridad.

Entre las medidas encontramos una lista con ocho recomendaciones para visitar el Caminito que serán de gran utilidad y ofrecerán más seguridad a los visitantes. La primera de ellas es la de hacer la reserva con suficiente antelación, pues especialmente la época estival tiene gran demanda y desde su apertura el Caminito cuelga el cartel de completo cada verano. «Aunque ya se han vendido gran parte de las entradas, aún hay posibilidad de visitar este afamado sendero en las vacaciones», comenta el gerente del Caminito, Francisco Campano.

La segunda recomendación por parte de la empresa gestora es el uso de crema fotoprotectora durante todo el recorrido. El tercer consejo es el uso de ropa cómoda y calzado cerrado, algo que se recomienda también para el resto del año para añadir después llevar siempre agua y algún snack como otra de las importantes recomendaciones que se deben cumplir para realizar el camino de forma segura y sin el riesgo de sufrir por deshidratación o por un golpe de calor.

«El recorrido son entre dos y tres horas de caminata. Debido a esto, y unido a las altas temperaturas actuales, recomendamos llevar suficiente agua para estar bien hidratado mientras se disfruta de las vistas que ofrece el Caminito», advierte Campano.

Tener un buen estado físico también se considera esencial, pues aunque realizar el Caminito del Rey no requiere de un gran estado de forma, no deja de ser una actividad física por lo que se desaconseja el recorrido a toda persona que no cuente con la adecuada preparación física o enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato respiratorio o que esté sometida a tratamiento médico. Campano confiesa que «la mayoría de los incidentes e intervenciones que se han dado en el camino han sido sufridos por visitantes con problemas de salud».

Es posible que en caso de alerta meteorológica por altas temperaturas la organización prevea además, adelantar el horario de las visitas para evitar las horas centrales y de más calor e incluso el cierre del sendero en casos extremos. En el caso de este fin de semana, el horario se modificó por el aviso de altas temperaturas, por lo que se procedió a avisar a los visitantes a través de los canales oficiales, SMS y vía email.

Por otro lado, pensando ya no sólo en la seguridad del viajero sino del paraje en sí, el uso del fuego y artefactos de cualquier tipo que puedan producir incendios han quedado totalmente prohibidos.

«Nos encontramos ante un paraje natural con muchos años de historia y que cuenta con una gran fauna y flora. Por eso es bueno recordar que está totalmente prohibido fumar y encender fuego. Hay que conservar estos enclaves que nos ofrece la naturaleza», matiza Campano.

El Caminito del Rey cuenta además este año con una ambulancia y un equipo técnico para atender las posibles incidencias que se puedan dar durante el recorrido del camino. El equipo gerente ha querido cuidar la seguridad del lugar para que como cada año sigan siendo miles de personas las que se deciden a disfrutar de este histórico emplazamiento

.

En definitiva, se puede combinar las vacaciones y el verano con seguir disfrutando del turismo natural de forma agradable y segura. Hacer la aventura del caminito sí, pero con un final feliz.