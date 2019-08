Ayuda malagueña para tocar el cielo de Europa

El funcionario de prisiones en la cárcel de Archidona y delegado de CSIF Málaga Óscar Álvarez formará parte de la expedición que ayudará a subir el mayor pico de Europa, el monte Elbrus (5.642 metros), a Javier García Pajares, un joven sordociego recientemente galardonado con el Premio Nacional de Juventud.

Guía de montaña y escalador, Álvarez se embarca en su segunda aventura dentro del proyecto 'Abrazar las Estrellas', con el que Javier García "pretende demostrar que los límites de los sentidos se pueden vencer enfrentándose a retos como escalar, lanzarse en paracaídas o realizar rutas ciclísticas".

Óscar Álvarez ya formó parte del equipo que posibilitó que este joven coronase el Aneto, actividad que les ha ayudado a prepararse para su inminente reto y que ha servido para perfeccionar los mecanismos de comunicación con los que se vencen las barreras de la ceguera y la sordera.

Así, ha afirmado que "me he involucrado en este proyecto de forma voluntaria porque me encanta" y ha dicho que "no me costó trabajo convencer a los responsables de CSIF Málaga para que se convirtiera en entidad colaboradora".

La experiencia en aventuras similares no impide a Óscar afrontar este reto desde "el más escrupuloso respeto", ya que "es una actividad alpina pura y dura. Una actividad de alta montaña en la que mucha gente que con todos los sentidos fracasa".

Ha explicado, además, que no se puede obviar que "es la cima más alta de Europa", por lo que "no solo hay que ir bien físicamente, sino que la aclimatación es fundamental", y extremar las medidas de seguridad.

"Uno no va a la montaña pensando en que se juega la vida, sino que va a disfrutar, aunque siempre se sufre", ha incidido este funcionario de prisiones, al tiempo que ha asegurado que existe una "conexión especial" con Javier que intensifica la atención necesaria que hay que tener en la montaña.

Sobre cómo debe adaptarse para ayudar a una persona con capacidades especiales en un entorno hostil, Óscar Álvarez ha señalado que "con Javier puedes hablar, pero para comunicarte con él hay que utilizar otros códigos".

"Si vas agarrado de la mano hay unos determinados códigos que entiende en función del tipo de agarre y que revelan la magnitud del peligro", ha explicado, para detallar que la forma habitual de comunicación es la dactilología.

La expedición inicia su andadura el 5 de agosto con una marcada filosofía: "No se trata de conseguir el objetivo a toda costa, es intentar conseguirlo", ha señalado el delegado de CSIF Málaga, para quien poder acompañar a Javier "es un regalo en mi vida".

"Me da la sensación de que las cosas no se van a quedar aquí. Dependerá de las inquietudes de Javier, pero creo que algo se le pasará por la cabeza" para que esta no sea la última vez en que se embarquen en una aventura.

Por su parte, el presidente de CSIF Málaga, Juan Carlos Pedrosa, ha valorado el proyecto 'Abrazar las estrellas' como "una iniciativa en la que no podíamos faltar".

Ha recordado también que desde el Departamento de Responsabilidad Social, CSIF viene desarrollando distintas acciones de corte social, como la colaboración recientemente con la Asociación de Bomberos de Marbella para dotar de un desfibrilador a un instituto o la donación anual de la recaudación por la venta de lotería de Navidad que el sindicato organiza entre sus afiliados y simpatizantes.

"Desde CSIF Málaga nos sentimos orgullosos de poder colaborar con la expedición al monte Elbrus y el proyecto 'Abrazar las estrellas', con el que rompen barreras psicológicas y físicas, visibilizan y conciencian a la sociedad sobre la sordoceguera y motivan a otras personas a superarse", ha concluido Pedrosa.