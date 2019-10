Archidona, compromiso con la lectura

Estas son solo algunas de las actividades que han hecho que la biblioteca haya sido premiada a nivel nacional con el Premio Liber 2019 por el fomento a la lectura en el entorno rural.

Hay quien compara las bibliotecas con una isla en medio de un océano. «Para mí la biblioteca es una plaza abierta en la que tiene cabida todo el mundo, desde niños, adultos hasta mayores. Pero no solo la persona, sino también su saber». Soledad Nuevo Ábalos, conocida como Sole, es responsable desde hace 27 años de la Biblioteca Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Archidona y ha visto pasar por ella a miles de personas que han compartido su sabiduría. Concretamente, a fecha de 31 de diciembre de 2018 ha contabilizado 14.570 visitantes, 1.794 usuarios inscritos y se han realizado 2.260 préstamos.

Porque la biblioteca de Archidona es inclusiva y atiende a un nutrido y variado perfil. Además, impulsa la lectura, la investigación, el intercambio de ideas, conocimientos e información.

Toda esa labor cultural ha sido galardonada con el Premio Liber 2019 que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Un premio que reconoce el trabajo en un entorno rural a favor del libro y la lectura con el desarrollo de una serie de actividades permanentes a lo largo del año.

En el caso de la biblioteca de Archidona, se celebra el Club de lectura de adultos, el encuentro de poetas 'Patios para la poesía', proyecciones en el Cine- Club y participa en el desarrollo de la revista de investigación Rayya de la Comarca Nororiental de Málaga, difundida a nivel nacional e internacional.

Pero Sole destaca especialmente dos: el Concurso de Relato Corto Ochavada de Archidona y la Feria del Libro. El concurso literario, que cubre toda la comarca, cumple 20 años, lo que supone toda una satisfacción para la bibliotecaria ya que se ha superado la crisis del papel y se ha mantenido el premio «a flote». Por otra parte, La Feria del Libro suma 25 años, es referente y única en la comarca y está financiada 100% por la administración pública.

Soledad Nuevo se siente muy responsable de este premio y de todo el esfuerzo que lleva detrás. «La gente que me conoce sabe que soy una apasionada de mi trabajo. Hay días que estoy muy contenta y otros me impone mi labor. Al final las nuevas tecnologías te invitan a seguir innovando en la biblioteca, porque si no te comen», afirma.

La entrega del premio es este jueves en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, durante la celebración de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro, la más importante en español, que este año organiza la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). «Este premio va a suponer un impulso. Que te reconozcan algo es muy bonito, nada más pensar que vamos a estar el día 10 de octubre en Madrid, delante de gente vinculada con el mundo del libro, autores, editores, libreros, bibliotecarios, etc. te llena de satisfacción y te incentiva a seguir adelante y mejorar».

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y la concejala de Cultura, Carmen Romero, acompañarán a Sole junto con su marido. «Con este premio quiero hacer un llamamiento a las administraciones local, autonómica y nacional. Que no se olviden de estas plazas abiertas y las tengan en cuenta dentro de sus partidas presupuestarias. Porque son lugares de saberes e información», pide.

La Biblioteca de Archidona se creó en los años 30 y ha ocupado diferentes ubicaciones. A día de hoy se encuentra en un edificio de 840 metros cuadrados en el centro del pueblo. Al entrar, dispone de una pequeña zona expositiva que es solo el 'prólogo' de la infinidad de saber que acaparan las salas de biblioteca, hemeroteca, consulta y lectura. Así como un funcional salón de actos. «Una biblioteca en un entorno rural tiene mucha importancia, básicamente todas las actividades culturales se canalizan a través de ella», comenta la orgullosa biliotecaria.