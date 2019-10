El centro de Alzheimer de Antequera, diez años perdidos en la maraña política

Tras 10 años de la finalización del Centro de Alzheimer y Centro de Estancia Diurna de Antequera, y tras pasar por manos de varias administraciones, el edificio continúa cerrado y a la espera de una solución definitiva.

En septiembre de 2006, el Partido Socialista, de manos del entonces alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, anunció la puesta en marcha de un Centro Comarcal de Alzheimer, un proyecto que se iniciaría ese mismo año. Sin embargo, en el año 2008, una vez finalizadas las obras, no fue posible su puesta en marcha debido a problemas financieros. Hasta la salida de Millán del gobierno no hubo novedades para la puesta en marcha del centro.

En mayo de 2011 llegó al gobierno municipal el popular Manuel Barón. Y uno de sus primeros problemas a resolver era la deuda del Ayuntamiento con la UTE por las obras realizadas en el citado centro. Ante esta situación y en septiembre de 2012, el Consistorio de la ciudad adquirió la propiedad del edificio mediante una compensación de más de 1,7 millones.

Dos años después, el Ayuntamiento anunciaba que la infraestructura saldría ese mismo año a concurso, tras solucionar ciertos problemas con la acometida eléctrica que precisaron una inversión superior a los 20.000 euros.

En 2016, entró en escena la Junta de Andalucía, que rechazó la concertación de plazas. Tras diez años de cierre antes de sacar la adjudicación del proyecto, el equipo de gobierno quiere asegurarse del estado en que se encuentra por lo que tiene previsto realizar un informe para conocer la situación y el presupuesto que pudiera necesitar el mismo para ponerlo en marcha.

La Asociación de Alzheimer AFEDAC, la única en la comarca que trabaja con enfermos con estas patologías, ha solicitado la cesión del inmueble pero no ha sido posible por falta documentación.



La respuesta del alcalde

Ante la presión de los grupos de la oposición y la opinión pública, Manuel Barón utilizó su perfil de Twitter para hablar del tema. «Algunos piensan que la presión sobre la apertura del Centro de Alzheimer de #Antequera les va a procurar un puesto de trabajo de por vida ... pues no funciona así la cosa. Se abrirá por concesión y se otorgará a quien se lo gane. ¡Se siente!». Un comentario tras el que Antonio Domínguez, psicólogo de ADEFAC, aseguró que no le ofende a él, sino a todas las personas que han apoyado sus campañas y a los enfermos de Alzheimer. «Algunos piensan que el ser humano actúa siempre buscando lo mejor para sí mismo. Pues no, hay quienes trabajamos por mejorar la vida de los demás y no en beneficio propio. Continuaremos luchando hasta conseguir nuestro objetivo. ¡Se siente!».