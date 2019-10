Una ventana a la Antequera nazarí

El creador de la obra describe el gráfico como una representación pedagógica de la ciudad de la que se pueden sacar muchos datos sobre como se vivía entre las murallas de la Ciudad de Antequera en aquella época, su mayor ilusión sería verla plasmada en los libros de texto de educación primaria

El Museo de la Ciudad de Antequera ha añadido esta semana un nuevo elemento a su exposición, la primera representación con carácter científico de la Antequera de la época nazarí en el contexto de la reconquista del Infante Don Fernando.

La ilustración, obra del Sevillano Marcos Serrano muestra «la representación fruto de una investigación exhaustiva de más de veinte años de indagación arqueológica, de mapas topográficos que se realizaron en su momento, siendo iniciativa del director del museo, Manuel Romero, como un modo de darle forma gráfica al trabajo de años de investigación», ha descrito el ilustrador.

Serrano, contratado por el MVCA a través del plan de Empleo de la Junta de Andalucía 30+, invirtió cinco meses en crear «una representación totalmente histórica, cada detalle que hay representado responde a la realidad, incluso la geografía del terreno está dispuesta de una forma similar, imitando la roca, incluso la vegetación», ha narrado el autor.

«Me acuerdo que estuve casi un mes únicamente haciendo la geografía del terreno, los accidentes geográficos, las rocas, la vegetación€ de camino al trabajo me fijaba en la vegetación salvaje que veía e incluso eso lo intenté representar de forma fiel».

Marcos intentó recrear de forma fiel hasta la vida urbana que se muestra en la pintura, utilizando «el mismo tipo de mercadillo que utilizaban, el mismo tipo de transportes, el mismo tipo de ropajes, unas tinajas cortadas a la mitad, que enterraban hasta la mitad en el suelo y las llenaban de especias.

Los patios interiores de las casas de los funcionarios también están hechas con un detalle que hay que mirar, incluso el encalado de las paredes es acorde a la realidad, estuve haciendo fotografías en encalados antiguos de paredes de Antequera para darle una textura más realista», ha puntualizado el ilustrador.

Para el joven han sido cinco duros meses de trabajo exhaustivo en el que la mayor dificultad se encontraba en la representación de los planos topográficos, contando además con el hándicap de no poseer conocimientos de arqueología o geografía.

«He tenido que interpretar muchísima información, he tenido que corregir mucho. Han sido días enteros de bocetos que he tenido que modificar y empezar de cero», ha recordado Serrano. «Lo que más trabajo me ha costado ha sido definir con exactitud la distribución de toda la ciudad. Ha sido un ejercicio de paciencia tremendo porque cada almena está hecha individualmente, y son cientos de almenas, fueron días y días dibujando solamente almenas».

La concejal de Patrimonio Histórico de Antequera ha descrito la nueva incorporación al museo como «un elemento que nos vuelve a poner en la palestra de la innovación museística de nuestro país al no haber hasta ahora una ilustración con tanto detalle de la época en torno a 1410».

«Sin embargo, lo que más valoraría de esta obra sería su aportación pedagógica más que la aportación gráfica, ya que se trata de una época muy interesante y merece la pena, no sólo ver la ilustración, sino la saca en la que está ubicada, con un vídeo explicativo de la época almohade, así como las maquetas del material bélico que se utilizó en aquel momento para tomar posesión de Antequera» ha concluido el autor.