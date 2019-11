"Si la Junta sigue sin escucharnos iremos a Madrid y luego a Bruselas"

El exconcejal de Medio Ambiente del municipio de Alpandeire Antonio Jiménez llegó a primera hora de ayer a Sevilla tras recorrer a pie más de 200 kilómetros en seis días para reivindicar que Sierra Bermeja sea Parque Nacional.

Antonio Jiménez salió el jueves desde Los Reales con un objetivo: solicitar una reunión a la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, para explicarle "los argumentos científicos que avalan que Sierra Bermeja debe ser Parque Nacional".

Entre caídas, tropiezos y arañazos, Antonio Jiménez llegó a Sevilla a las 09.45 horas, tras seis etapas: Los Reales de Sierra Bermeja-Genalguacil; Genalguacil-Jubrique-Alpandeire-Benaoján; Benaoján-Montejaque-Montecorto-Algodonales; Algodonales-Puerto Serrano-Montellano-El Coronil; El Coronil-Los Molares-Utrera-Dos Hermanas; y Dos Hermanas-Sevilla.

"Lo más duro han sido las últimas etapas porque entre Genalguacil y Algodonales me cayó mucha agua. Fue algo impresionante que provocó que tuviera que andar más de 36 kilómetros con los pies encharcados y eso me provocó problemas en los pies y que las últimas etapas hayan sido muy dolorosas. Pero me ha encantado que en cada pueblo he encontrado el ánimo de gente que sabía de mi recorrido e incluso camioneros que a su paso gritaban 'Sierra Bermeja Parque Nacional'", explica.

Ayer, tras recuperar fuerzas con un buen desayuno, Antonio Jiménez se dirigió al Palacio de San Telmo donde registró por escrito la petición de una reunión con la consejera Carmen Crespo y entregó más de 18.000 firmas que apoyan la declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional.

Posteriormente recorrió tres kilómetros más para hacer lo propio ante el Parlamento Andaluz "porque este gobierno nos hace oídos sordos. Cuando estaban en la Diputación nos apoyaban y votaban a favor nuestra pero desde que han llegado al Gobierno andaluz ni siquiera nos reciben".

"No tiene lógica ninguna –insiste Antonio Jiménez–. Sierra Bermeja es el segundo mayor afloramiento de peridotitas –unas rocas volcánicas tóxicas por su concentración en metales pesados– y el más alto del mundo. También es el único del mundo que tiene asentado un bosque de pinsapos. La riqueza de flora y fauna por metro cuadrado de Sierra Bermeja es mayor que en todos los parques nacionales de España. No se entiende que el 40% del Parque Nacional previsto en la Sierra de las Nieves sea terreno incorporado de Sierra Bermeja. Están incumpliendo la propia Ley de Parques Nacionales porque están dejando fuera la mejor representación de peridotitas que está en Los Reales".

"Estamos indignados pero si no nos hacen caso, iremos a Madrid y luego a Bruselas. No pararemos hasta que Sierra Bermeja sea reconocido y declarado Parque Nacional", añade Antonio Jiménez.