Más de 8.000 firmas solicitan abrir el Centro de Alzheimer de Antequera

El Centro de Estancia Diurna de Antequera lleva construido desde hace más de una década, pero a día de hoy todavía permanece cerrado. Esta situación de parálisis ha llevado a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Antequera y comarca (AFEDAC) a trasladar la reivindicación de apertura del centro y la cesión de un espacio en el mismo al Defensor del Pueblo Andaluz, con el objetivo de desbloquear el centro.

En total, se han recogido 8.592 firmas en el núcleo urbano de Antequera y la comarca «superando todas las expectativas» y convirtiéndose en una de las iniciativas de recogida de firmas más multitudinarias y apoyadas de la ciudad.

El psicólogo de la asociación, Antonio Domínguez, ha declarado que para la segunda ambulancia se reunieron 1.500 firmas, por lo que «a estas 8.500 firmas se le debería dar el triple de importancia, ya que aquí se recoge la voluntad de toda Antequera y la comarca».

Según Domínguez, el colectivo siempre ha tenido la voluntad de buscar una solución, de ahí que el 18 de octubre remitieran al alcalde de Antequera, Manuel Barón, una carta en la que se pedía una reunión para tratar el asunto, propuesta que fue denegada porque «el Ayuntamiento no quería mantener contacto con ninguna parte interesada en la adjudicación del centro».

Pero la asociación ha dejado claro que ellos no se van a presentar al concurso público puesto que no les es viable económicamente.

Por su parte, el concejal de Programas Sociales, Alberto Arana, ha aclarado que si no han tenido esa reunión es que por ley, ninguna empresa u asociación que pueda ser concesionario del centro puede condicionar al equipo de gobierno «para que ejecute el servicio de una manera determinada».

El edil ha aclarado que el centro será multidisciplinar y no sólo exclusivo para personas con alzheimer. «Esa presión no debe eliminar el objetivo que es el de ofrecer servicio a todas las personas con demencias porque si no llegaría cualquier otra asociación recogiendo firmas y pidiendo que se abriera otro centro para ellos».

El presidente de AFEDAC, Enrique Arjona, ha asegurado que ninguna empresa privada podrá desarrollar la labor que ellos hacen en un centro de día, de ahí a que «estén pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento con la idea de que funcione cuanto antes».

El Ayuntamiento se muestra sensible ante la recogida de firmas como derecho fundamental y por la muestra de interés. Asumen su responsabilidad por la tardanza pero aclaran que el aplazamiento se debe a las dificultades técnicas y que a que no hay competencia municipal en el centro.

Después de año y medio, en mayo se finalizó la segregación del terreno, y ahora mismo se ha seleccionado la empresa que finalizará la ejecución de obra para pasar a dominio público. No han dado fecha de la puesta en funcionamiento del centro, pero han asegurado que se encuentran en los últimos pasos y que «se están dejando la piel» para que la apertura sea lo antes posible.

AFEDAC inició la campaña a comienzos de octubre y ha anunciado que en noviembre harán una manifestación en Antequera para seguir con su reivindicación.