Casarabonela juega la Lotería del Niño con un 'número oculto'

Casarabonela inicia y culmina la navidad con dos grandes acontecimientos únicos en toda la provincia. Para los moriscos las pascuas comienzan cada 12 de diciembre con una fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía y desde 2006 fiesta de singularidad turística provincial. Se trata del día de Los Rondeles. Una jornada muy significativa para este pueblo en la que se procesiona una virgen pastora con la única luz que desprende el fuego de los rondeles que antes se han usado para exprimir el aceite de las aceitunas. Estos rondeles son enrollados y pinchados en horca agrícola y prendidos. Hombres y mujeres van portándolos en alto en el cortejo procesional delante de la Virgen. Pastorales van cantando unos villancicos con letras exclusivas del municipio. La fiesta se corona, una vez la Virgen se encierra en Santiago, con una gran degustación de café, chocolate, dulces, tostadas al fuego de las candelas que iluminan mágicamente la plaza del pueblo al son del soniquete de sus canciones dedicadas a Las Pascuas.



El número oculto

Desde hace trece años la navidad morisca se cierra con otra jornada que une a muchos vecinos que viven tanto en la localidad como en otros sitios del país e incluso del continente a través de un juego que conocen todos como "el número oculto". El origen de este insólito juego se remonta a 2008 cuando el actual alcalde de Casarabonela, que aun no lo era, Antonio Campos, comentó en la barra del bar "La Tentación" a unos amigos que había apostado una cuantiosa cantidad de dinero a la Lotería de Navidad y no le había tocado nada, "y les dije: Nadie va a poder con mi ilusión y voy a comprar un billete para El Niño pero le voy a decir al administrador que no me diga el número. Que me lo meta en un sobre y ya lo abriré a lo largo del día de reyes o al otro día", recuerda Campos. Fueron una veintena de moriscos los que el primer año se sumaron a esta iniciativa de Campos.

, pero que hasta la sobremesa del día 6 no conocerán el número con el que jugaron y ni si les tocó o nocompra esta lotería cada año en una administración distinta de la provincia y apuestan en este próximo sorteo unos 8.000 euros.

Cada 6 de enero se puede ver por las calles de pueblo a Pedro del Río, que hace de secretario, a Antonio Campos en el rol de presidente y al tesorero, Juan José Trujillo, con un maletín, esposado a su muñeca, en el que custodia los billetes de la lotería. Todos los participantes que deseen pueden unirse a la también tradicional comida "que se celebra cada año en un bar diferente del pueblo y al finalizar esta se nombran a todos los participantes y se abre, con mucha ilusión, el maletín y se comprueba si hemos tenido suerte o no", relata Campos, "ha habido años que hemos sido agraciados con la devuelta. Precisamente en el último sorteo nos tocó el reintegro y estuvimos más de tres meses apostando a distintos juegos".

Los participantes del número oculto cuentan con un whatsapps para su comunicación interna. Es por este medio por el que informan del resultado final del sorteo a veces con un vídeo de la apertura del sobre en el que el administrador de lotería deposita, sin que lo vean los compradores, los décimos del Niño que retiran la tarde antes al sorteo.

Cualquier persona puede unirse a "El número oculto", de Casarabonela aportando su nombre, apellidos, teléfono y abonando 20 € previos al sorteo.