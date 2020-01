El Foro del Sanemiento Integral exige la mejora de los colectores obsoletos

El Foro del Saneamiento Integral ha hecho balance de las obras en ejecución y pendientes de desarrollo en la Costa del Sol con motivo de una primera reunión del año en la que han participado responsables públicos como el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP). En términos generales se aplauden los avances previstos para 2020, pero se recuerda que se continúa "sin noticias de la mejora pendiente en cuento a los colectores obsoletos en la Costa del Sol Occidental".

No obstante, la satisfacción es manifiesta en cuanto a la EDAR de Nerja, que al fin permitirá completar el saneamiento integral en el litoral costasoleño, o los colectores que los temporales destrozaron en Coín, "cuya finalización se prevé para el mes de mayo o junio". Asimismo se recalca que la EDAR de Málaga Norte está previsto que se empiece a construir "este mismo año".

"Desde el Foro ya en numerosas ocasiones hemos querido llamar la atención de nuestros dirigentes políticos para que acometan sin miedo una importante infraestructura como es la mejora de todos los colectores que permanecen obsoletos en la Costa del Sol Occidental", subrayan acerca de unas canalizaciones que se instalaron en 1976.

"No decimos ninguna tontería al indicar que estos colectores antes estaban a más de 100 metros del agua, y ahora en algunas zonas, ya se encuentran incluso cubiertos por la misma, con el riesgo que esto implica. Podemos tener las mejores EDAR del mundo, pero si no le llegan aguas residuales no sirven para nada", abundan. Son por lo tanto necesarias obras de "retranqueo y colocar nuevos colectores, lo que supondría cubrir nada más y nada menos que 110 kilómetros, con una inversión en torno a los 130 millones de euros", expresan.

Los miembros del Foro demandan esta acción como necesaria, "porque dinero hay, ya que en la legislatura anterior se quedaron sin invertir más de 500 millones de euros, que se deben recuperar y gastar, tal como dice la ley, en su objetivo final, que es la depuración", alegan en este primer encuentro celebrado con motivo del inicio del nuevo año.