Coín vuelve a superar los 22.000 habitantes en 2019, el mejor dato desde 2013

El municipio de Coín ha alcanzado los 22.147 habitantes, el mejor dato histórico de la localidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Hacía más de seis años que Coín no superaba los 22.000 habitantes. El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha achacado este dato al trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento en los últimos meses.

"Desde hace unos meses hemos incidido en el padrón municipal para lograr un aumento del número de personas empadronadas en nuestra ciudad", ha explicado. El último mejor dato, y máximo histórico, se logró en 2013, que se alcanzó la cifra de 22.536 habitantes.

El regidor coineño ha destacado la importancia que tienen para el municipio contar con mayor número de personas empadronadas. "Un aumento de población significa un incremento de los ingresos que llegan del Estado y de la Junta de Andalucía", ha explicado.

Además, ha añadido en que gracias al trabajo que están realizando los trabajadores del Consistorio "probablemente podamos seguir aumentando y superar esa cifra".

El segundo mejor dato de población se logró en 2011, con 22.159 vecinos, muy cerca de los actuales 22.147 alcanzados en 2019.

El regidor ha explicado que la crisis económica motivó en gran parte la salida de muchos ciudadanos a otras ciudades, sobre todo de los municipios de interior. "Por eso el aumento progresivo de población en Coín desde 2015 es una buena noticia y creemos que es gracias a la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida en nuestra ciudad", ha agregado.



Campaña de empadronamiento



Sin embargo, el Ayuntamiento de Coín estima que hay todavía una gran cantidad de habitantes en el municipio que no están empadronados por lo que quieren emprender una nueva campaña de empadronamiento.

"Según la cantidad de basura recogida por la empresa municipal, podríamos tener una población real de entre 27.000 y 28.000 habitantes todo el año", ha explicado el regidor, lo que supone un "desfase de unas 5.000 personas" que habitan todo el año en el municipio, pero no están censadas.

El alcalde de Coín ha destacado que esta campaña de empadronamiento es muy importante porque el no estar empadronado produce "un perjucio económico al Ayuntamiento y a los vecinos. Es un dinero que no ingresamos y que no se va a transformar en inversiones y mejoras en infraestructuras, servicios y otros proyectos", ha remarcado.



Reunión con el Consulado británico



En este sentido, Francisco Santos ha anunciado que dentro de esta campaña de empadronamiento en la que trabaja el Consistorio tiene una cita programada con el Consulado británico para contar con su colaboración. "En febrero tenemos una cita con la cónsul británica en Málaga porque sabemos que disponemos de una gran población británica en nuestro municipio y con su apoyo queremos lanzar una campaña dirigida a estos ciudadanos", ha explicado.

El alcalde ha afirmado que entre 1.500 y 2.000 personas de la comunidad británica viven en Coín y "se pueden empadronar en nuestra ciudad".