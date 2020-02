El hospital de Antequera dispone ya de una resonancia magnética

El hospital comarcal de Antequera cuenta ya con un equipo de resonancia magnética de última generación, que ha sido inaugurada por el delegado de Salud y Familias, Carlos Bautista, y la directora gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, Belén Jiménez.

La puesta en marcha de este equipo, que ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros por parte de la Consejería de Salud, completa la dotación del servicio de resonancia magnética para todos los hospitales de la red sanitaria pública de la provincia de Málaga, según ha destacado el delegado de Salud, Carlos Bautista.

"Esta dotación tecnológica supone una mejora considerable del Hospital de Antequera ya que permitirá establecer diagnósticos sin tener que depender de otro centro, lo cual mejorará la atención a los pacientes, que no tendrán que salir del hospital para beneficiarse de esta técnica de diagnóstico por la imagen", según ha explicado el delegado Carlos Bautista.

Este equipo permite cubrir una necesidad que la comarca de Antequera llevaba reclamando desde hace tiempo, según ha explicado Belén Jiménez, quien ha explicado que esperan realizar cerca de 8.200 exploraciones al año.

La Resonancia Magnética es una técnica que utiliza un campo magnético, ondas de radio y un sistema informático que permiten a los especialistas realizar sus diagnósticos mediante imágenes anatómicas de todas las partes del cuerpo, principalmente afectaciones neurológicas, lesiones articulares, enfermedades cardiacas o tumores.

Se trata de una tecnología no invasiva, indolora, que no utiliza radiaciones ionizantes, no requiere hospitalización pero es tiene una alta sensibilidad para el estudio de tejidos delicados como el cerebro o el corazón, y posibilita técnicas como el estudio de perfusión, espectroscopias o angiografías.

La resonancia se encuentra ubicada en la Unidad de Diagnóstico por Imagen del Hospital de Antequera, que dispone de unas nuevas instalaciones, de unos 80 metros cuadrados, compuestas por sala técnica, sala de exploración, dos cabinas (una adaptada para personas con movilidad reducida) y una sala de control.