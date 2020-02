El PP exige a Sánchez respuestas al 'SOS' de la agricultura andaluza

El portavoz adjunto del PP andaluz, José Ramón Carmona, solicitó ayer en Antequera al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez que se ponga las pilas en materia de agricultura y dé respuestas al «SOS que está lanzando el campo andaluz con sus movilizaciones». Arremetió además contra los máximos responsables en Madrid por «mirar para otro lado» ante las demandas del sector agrícola.

«El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene la suficiente energía para sentarse en una mesa con aquellos que están decidiendo por el campo andaluz», alegó. En este sentido, Carmona criticó que el presidente cuando va al campo es para «fotografiarse sin hablar de lo que sucede en este sector». Carmona considera que no tiene «ningún sentido» que el Gobierno no se haya sentado en la misma mesa que el de Estados Unidos para exigirle que quite unos «aranceles injustos», al igual que no haya demandado a la Unión Europea un mayor control en la entrada de productos de terceros países, que no tienen ni siquiera «las mismas garantías sanitarias».

Ante esta situación remarcó las medidas propuestas por el Gobierno andaluz para favorecer la incorporación de jóvenes a un sistema que, no solo «nos da los mejores alimentos, sino que frena la despoblación y garantiza la supervivencia de nuestro sistema productivo». También se refirió a una solicitud para que dé luz verde el Gobierno central a una rebaja del 100% en los módulos del IRPF para el olivar; y en un 50% para las frutas y hortalizas, que se justifica con informes técnicos.

Carmona expresó con esta serie de argumentos el respaldo del PP a la manifestación convocada el próximo jueves 13 en Antequera contra los precios bajos. «Tal situación debe corregirse con el objetivo de que le llegue mucho más dinero al agricultor», insistió respecto a dicha movilización del sector agrícola.