El senador de Vox investigado por un caso de violencia machista en Alhaurín de la Torre formaliza su renuncia

El hasta ahora senador de Vox por Ceuta Juan Ros Alcaide, denunciado por la Guardia Civil por un presunto caso de violencia machista al haber agredido supuestamente a su pareja en una vivienda de Alhaurín de la Torre, formalizó ayer su renuncia al escaño. Fuentes de la Cámara Alta confirmaron que el parlamentario ceutí presentó en el Registro del Senado el escrito por el que comunica su decisión de renunciar al acta parlamentaria, de manera que ya no estará presente en el pleno de la semana próxima. Ros Alcaide había sido suspendido el miércoles de militancia por su partido, que además le abrió expediente disciplinario de expulsión. No obstante, el ya exsenador había comunicado su voluntad de renunciar en una reunión celebrada en el Senado. Antes de que se diera a conocer su decisión fueron varias las voces que le reclamaron que dejara el escaño, desde el grupo socialista, por boca de su portavoz, Ander Gil, y también por parte de Junts per Catalunya y del grupo parlamentario de ERC-EH Bildu en el Senado, encabezado por Mirella Cortès. El senador está sometido a investigación de la Guardia Civil por las lesiones sufridas por su mujer en su domicilio de Alhaurín de la Torre. La víctima fue dada de alta ayer jueves del Hospital Clínico de Málaga donde permanecía ingresada por politraumatismos en varias partes del cuerpo.

Si el político alegó que su mujer sufrió un caída accidental, los agentes detectaron indicios de un caso de violencia de género. La Guardia Civil no pudo detenerlo debido a una inmunidad parlamentaria que ahora pierde al renunciar al escaño de senador por Ceuta. Vox explicó que Ros Alcaide les trasladó su intención de dejar el acta parlamentaria precisamente «para centrarse en el proceso judicial al que se enfrentará a partir de este momento». El partido recordó que, al igual que todos sus candidatos, en su momento tuvo que presentar un certificado de penales para verificar que no tenía antecedentes de ningún tipo.

La candidata suplente en la lista de Vox por Ceuta en las últimas elecciones generales es Yolanda Melero Palomares, quien deberá se proclamada senadora electa por la Junta Electoral antes de incorporarse a la Cámara Alta.