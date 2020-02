Roscos tontos, una delicia de El Burgo

A pesar de que también elaboran otras recetas para la ocasión, estos roscos son los verdaderos protagonistas ya que «siempre se venden todos y acaban faltando». Pepi Ramírez, una de las encargadas de preparar los roscos, confiesa que el mayor secreto es «el cariño con el que se hacen».

Las manos más diestras de la Asociación de Mayores de El Burgo se preparan una vez más para deleitar a sus vecinos con los famosos 'roscos tontos' que cada año preparan en sendas fechas especiales: el Día de Andalucía, coincidiendo con la fiesta gastronómica de la Sopa de los Siete Ramales; y la Fiesta de los Bandoleros, a medidados de octubre.

«Estos roscos están buenísimos y tienen mucha demanda, cada vez que los hacemos viene gente de fuera y prácticamente nos los quitan de las manos; ponemos un stand y en seguida los vendemos todos, eso es señal de que están muy buenos», explica Pepi Ramírez, una de las mujeres más activas de la asociación.

El 28 de febrero, Día de Andalucía, del pasado año, la asociación de mayores elaboró un total de 180 docenas de estos roscos, «y nos faltaron», añade Pepi Ramírez, «así que este año tendremos que hacer mínimo 200 docenas».

Con la venta de los roscos, la asociación recauda dinero para las actividades que organizan todo el año. «La recaudación de años anteriores ha sido, para unas 180 docenas de roscos, unos 1.000 euros en bruto, a los que habría que quitar los gastos, quedando unos 800 euros limpios» explica el incombustible portavoz de la Asociación de Mayores de El Burgo, Juan Francisco Narváez.

Aunque a día de hoy se desconoce el origen de la receta, Narváez cuenta cómo comenzó la iniciativa: «la asociación lleva funcionando desde que la crearon ocho socios en 1996, y actualmente somos casi 200. Un día, a una de nuestras socias –que tenía la receta– se le ocurrió la idea de elaborar estos roscos para venderlos y salió mejor de lo que esperábamos».

Decidieron entonces elaborarlos un par de veces al año para conseguir ingresos con los que financiar sus actividades y talleres, añade Narváez.

«Ahora, por ejemplo, hay un taller de memoria y otro de manualidades que se hacen en colaboración con la Diputación de Málaga; tenemos un grupo de senderismo; subimos a un aula de baile y hacemos viajes, comidas y un concurso de gastronomía en mayo», afirma Juan Francisco Narváez.

Elaboración

Para preparar los famosos 'roscos tontos' de El Burgo primero hay que batir una docena de huevos: «nosotros los batimos en la Thermomix, porque quedan muy bien –explica Pepi– y le agregamos dos vasos de aceite. Tiene que ser aceite de oliva de aquí, de El Burgo, ese es uno de los secretos por los que salen así de bien», puntualiza.

Se añaden dos vasos de azúcar, dos vasos de zumo de naranja, cuatro ramas de canela y ralladuras de limón o de naranja.

A continuación se mezcla todo muy bien y se va agregando poco a poco la harina que admita la masa, mezclada con cuatro sobres de levadura. Se amasa muy bien y se deja reposar tres o cuatro horas, «en la asociación los hacemos por la mañana y los freímos por la tarde», comenta.

Una vez han reposado, se fríen en aceite de girasol, «porque es más ligero», con una cascara de naranja o limón «para que se refría el aceite».

«El aceite no puede estar ni muy frío ni muy caliente. Si está muy caliente se pone el aceite muy negro y no se fríen bien por dentro», advierte la cocinera.

Se van friendo «vuelta y vuelta» y se emborrizan en azúcar. «Para que aguanten más tiempo tiernos, nosotros los guardamos en una cacerola o en una olla con la tapadera, pero no pueden taparse hasta que no estén los roscos fríos del todo, para que no se chupe el azúcar», añade. «Pueden hacerse emborrizados en azúcar o sin emborrizar, pero el mayor secreto es que se hacen con mucho cariño y por eso salen tan buenos», concluye Pepi Ramírez.

Este viernes, Día de Andalucía, la Asociación de Mayores de El Burgo pondrá a la venta sus famososo 'roscos tontos', con motivo de la fiesta de la Sopa de los Siete Ramales, que comenzará a las 11.00 con la apertura del mercadillo artesanal. A las 11.30 saldrán las visitas guiadas por el pueblo, desde la gasolinera. A partir de las 12.00 horas actuará la panda de verdiales de El Borge y el grupo de baile de Vanesa Flores. A las 13.00 horas se celebrará el acto oficial y a las 14.00 horas la degustación de la sopa, a la que seguirá fiesta y baile.