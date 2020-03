Movilización en Antequera para exigir a la Junta mejoras sanitarias

C. P.

Foto de los manifestantes a las puertas del Hospital de Antequera. C. P.

Vecinos y alcaldes provenientes de todos los municipios que conforman la comarca de Antequera se han manifestado en las puertas del hospital comarcal para pedir mejoras en sanidad. Concretamente, han reivindicado seis medidas:

En primer lugar un centro de urgencia de Antequera 24 horas. "Antequera es la única cabecera de comarca que no tiene un centro de urgencia extra hospitalaria, provocando colapso y demora en la asistencia", ha explicado el secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras en Málaga, Rafael González Delgado. Él mismo ha afirmado que sanitariamente, la comarca de Antequera es la peor de Málaga y a su vez la provincia es la que está menos está dotada de infraestructura en toda la comunidad autónoma, "por lo que no sería descabellado decir que la comarca de Antequera es sanitariamente la peor de toda la comunidad".

Por otro lado también piden un segundo equipo médico 24 horas en el ambulatorio de Mollina, localidad que ha sido afectada por la reordenación del servicio de ambulancias que se hizo en septiembre y que también se ha hecho en detrimento del resto de municipios vecinos. "Quedarnos con solo un equipo está provocando un tiempo de retraso que es fundamental para salvar una vida", ha comentado Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina.

La ampliación de la cartera de servicios en el propio hospital ha sido otro de los requerimientos. "La gente tiene que desplazarse a Málaga teniendo un hospital y una ciudad como es la de Antequera que no tiene los especialistas que debería tener".

La reducción de las listas de espera tanto en el Hospital como en los centros de salud de los pueblos de la comarca ya es una demanda clásica, listas que "llegan al año". Además Romero ha explicado que es la primera vez que en los pueblos está pasando que "debido a que no cubren las bajas médicas, hay gente que se tiene que atener a citas para dos semanas después".

Esto último relacionado con la última demanda que es la de cubrir todas las vacantes existentes en el Área Sanitaria Norte de Málaga. "Las contrataciones de los profesionales es de semanas o meses, no de medio año como decían que era el mínimo. Al no cubrir las bajas y no contratar más, los médicos que hay están más en la carretera yendo a los pueblos que pasando consulta".

Conchi Quintana, delegada de UGT en Málaga ha recalcado que la sanidad es también una lucha contra la despoblación. "En nuestros pequeños municipios tiene que haber la misma asistencia que hay en una gran capital".

Manuel Lara, alcalde Cuevas Bajas, en representación de los alcaldes de la Sierra Norte de Málaga, ha dejado claro que esto no es ninguna batalla de los pueblos contra Antequera, y ha pedido que el gobierno "dé marcha atrás" con la reestructuración que realizó porque "nos está ocasionando a todos grandes problemas. Con ese traslados de la ambulancia de Mollina a Antequera hemos perdido en toda la comarca".

Posteriormente a esta manifestación, se pretendía realizar un encierro de 24 horas en el Hospital Comarcal de Antequera. Pero debido a situación que se está viviendo con el coronavirus, han decidido aplazarlo para otra ocasión, pues según el portavoz de la plataforma, Diego Romero, las movilizaciones "no pararán hasta que no se den soluciones". "Hemos estado 40 años reivindicado esto al Partido Socialista y ahora le toca al Partido Popular. La sanidad no entiende de política".

La Plataforma Zona Norte de Málaga, junto con CCOO y UGT han sido los que han convocado esta movilización. Estas peticiones han estado además apoyadas por el Sindicato Médico, el Sindicato de Enfermería, Conductores del Servicio de Ambulancias y la Asociación de Alzheimer.