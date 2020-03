Fallece Pedro Pacheco, exalcalde de Villanueva de Tapia, positivo en Covid-19

El pueblo malagueño de Villanueva de Tapia ha amanecido este jueves con una dolorosa noticia, el que fuera alcalde del municipio durante 16 años, Pedro Pacheco Rodríguez, siendo el segundo alcalde de la época constitucional, falleció en la noche de ayer tras haber dado positivo en COVID-19.

«El pasado jueves lo acercamos al hospital de Antequera, pues llevaba varios días con molestias, allí le detectaron coronavirus y permaneció ingresado hasta la noche de ayer en la que falleció», ha comunicado un familiar cercano a él. «Esta situación lo hace todo más complicado. No hemos podido hacerle un velatorio ni un entierro, y no podemos visitar a la familia para presentar respetos y ver cómo están, porque deben permanecer en cuarentena».

Pacheco tenía 71 años y presentaba patologías previas, por lo que fue complicada su situación desde el primer momento, «ha sido todo cuestión de días ya que él pertenecía a un grupo de riesgo», ha informado el familiar.

Fue alcalde durante cuatro legislaturas, desde 1983 hasta 1999. El alcalde actual, Manuel Sillero Granados, ha comunicado que «era una persona muy querida por todo el pueblo», así como amigo suyo.

Desde el Consorcio Municipal se han declarado tres días de luto oficial en el municipio y las banderas ondearán a media asta. Igualmente, Sillero ha informado de que «cuando pase toda esta situación y acabe la cuarentena, se celebrará un acto conmemorativo como el que Pedro merece».

El alcalde ha trasladado su dolor a través de las redes sociales, mostrando además su gratitud y mandando un mensaje de apoyo a la familia:

«Imaginad el dolor que se siente al escribir estas palabras desde el sillón que él ocupó un día. Sé que para él supuso una alegría inmensa mi llegada a la alcaldía. Desde ese mismo día, para él dejé de llamarme Manolo, Manolito o Manolín, para pasar a llamarme alcalde. No había momento en el que me viese que me lo recordara con orgullo y felicidad.

Es un día mucho más triste además por la situación en la que nos encontramos inmersos toda la población tanto en Villanueva de Tapia, como en el resto del estado español y gran parte del resto de países a nivel mundial. Esa tristeza es tan profunda que nos vemos obligados a no poder abrazar, reconfortar y arropar a los familiares en estos días difíciles para todos aquellos que pierden un ser querido.

Desde aquí os mando, a toda la familia y gente que lo lleváis dentro, un abrazo y toda la fuerza que se necesita en estas ocasiones. Pedro, descansa en Paz.

Además, quiero también aprovechar para dar las gracias a todas las personas que están colaborando y ayudando con las medidas que se están tomando desde el ayuntamiento que presido y siguiendo las recomendaciones del resto de administraciones. Gracias de corazón.»

