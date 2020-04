"En Miami, a 30 grados, se ha pasado de ningún caso a 3.000 en dos semanas"

De padre antequerano, María Luisa Alcaide trabaja en Miami, Estados Unidos, como médica especialista y profesora. Ante la crisis del coronavirus, , aclara las pautas de prevención diarias conta el Covid-19 y los mitos y suposiciones sobre el final de la pandemia.

María Luisa Alcaide, hija del epidemiólogo antequerano que trabajó en el equipo que descubrió el ibuprofeno, Antonio Alcaide, siguió la estela y vocación de su padre convirtiéndose en especialista de enfermedades infecciosas. Actualmente trabaja como médica y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Además, es, en palabras de su padre, «gran responsable de todas las medidas que se está tomando en Florida y en Estados Unidos contra el coronavirus».

El desconocimiento nos permite confirmar que no hay tratamiento ni vacuna a día de hoy.

Cada día hay nuevos diagnósticos y cuadros clínicos. Ahora mismo hay varios tratamientos que se están utilizando dependiendo del momento de la infección. Algunos son prometedores pero el ensayo clínico, que es realmente la prueba que define si el tratamiento funciona o no, no es definitivo.Aun así pensamos que habrá una vacuna, en varios meses.

Entonces, tenemos que ralentizar la pandemia.

Sabemos de cosas que sí que funcionan. Es un virus respiratorio por lo que el principal modo de contagio es por inhalación. El distanciamiento social evita estar cerca de personas contagiadas o que pudieran estar enfermas.

Se están realizando muchas investigaciones sobre el impacto psicológico del confinamiento.

Si nos quedamos en casa, intentamos no infectarnos, no propagar la infección, los hospitales van a poder responder mejor. Por eso hay que intentar estar tranquilos, hacer ejercicio, mantener un horario, conectar con familiares y amigos por teléfono y limitar el tiempo dedicado a ver las noticias .

¿Qué pautas debemos seguir para evitar contagiarnos en la vida cotidiana?

Debemos lavarnos las manos con frecuencia y al menos durante 20 segundos con jabón, aunque los geles de alcohol también sirven. Toser en un papel o en el codo, nunca al aire o en la mano.

¿Qué hay de las mascarillas y los guantes?

Protegernos con máscaras y guantes puede funcionar. Es lo que se está haciendo en China y en los centros hospitalarios. En cuanto a llevarlos cuando salimos de casa, puede ser una medida bastante útil. Se sabe que el virus puede permanecer en las superficies varios días. Y recientes investigaciones sugieren que está en el aire hasta tres horas. Pero la falta de máscaras en el sector sanitario es un problema.

¿Sirven las mascarillas caseras?

Las mascarillas caseras en principio no son tan efectivas como las sanitarias. Hay diferentes tipos y no todas protegen igual. Aunque menos es nada, mientras que evite la exposición de la boca y las vías respiratorias.

¿Qué precauciones prácticas debemos tener en cuenta al ir al supermercado?

El distanciamiento es importante al ir al supermercado, dejar al menos un espacio de dos metros entre personas. Las mascarillas, los guantes y los geles de alcohol pueden ayudar aunque en principio el virus no se transmite por vía oral. Es mejor pelar la fruta.

Cuando volvemos de fuera, ¿qué debemos hacer?

Dependiendo de dónde se venga. Si se ha estado con gente que puede estar infectada, como por ejemplo una persona que trabaja en el hospital, es importante dejar los zapatos fuera, lavar la ropa y ducharse.

¿Qué hay del dinero? Nos recomiendan pagar con tarjeta.

Es preferible pagar con tarjeta, y no llevar bolsos, monederos, o efectivo. La tarjeta se puede limpiar después de usar.

¿Alguna recomendación para las familias que viven juntas?

Lavarse mucho las manos, no toser al aire o en la mano, limpiar bien superficies comunes (manillares, puertas, muebles de cocina, baño), no compartir toallas, cubiertos vasos entre otros.

¿Cuánto tiempo tendremos que estar así?

Los científicos no lo sabemos. Por experiencias como con la gripe, sabemos que este tipo de pandemias suelen alcanzar un pico y luego las infecciones empiezan a bajar.

¿Se parará con el calor cómo se viene diciendo?

Los virus respiratorios generalmente ocurren en el invierno. En EEUU, como es en Miami donde estoy yo, hay una temperatura veraniega todo el año. De no tener ningún caso, en dos semanas se han registrado 3.000, y con temperaturas alrededor de 30 grados. Por mi experiencia te puedo decir que la teoría del calor es otra teoría que no ha sido confirmada.