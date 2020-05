UGT denuncia mascarillas caducadas en Antequera

El sindicato FeSP-UGT de la comarca de Antequera denuncia que ha detectado "irregularidades en mascarillas" quirúrgicas con lote certificado 2009 y que especifican en su etiqueta de control que su periodo de almacenamiento máximo es de 12 meses, a través de un comunicado remitido a los medios. "Es llamativa la leyenda de la caja de mascarillas, donde está escrito a rotulador que estas son de "Observación NO respiratorio", lo cual genera mas incertidumbre. ¿será que cómo son conscientes del estado de las mascarillas pretenden distribuirlas en las zonas con un poco de menor riesgo de contagio?", se pregunta el sindicato.

La fecha del lote, 2009, coincide con la de otros lotes caducados detectados en las últimas semanas en hospitales de la provincia, como en la Axarquía o en la Costa del Sol.

UGT exige explicaciones a la Delegación Territorial de Salud, "entendemos que debe ser un responsable político quien dé explicaciones y no un gestor que se pueda ver obligado a no ser tan preciso en la respuesta". Por ellos, el sindicato pide que le presenten una certificación por escrito donde tanto Vigilancia de la Salud como Medicina Preventiva reconozcan el valor preventivo y que no están caducados ninguno de los EPIs que se proporcionen a los profesionales, aunque el reparto sea diario se garantiza que la seguridad y salud de los trabajadores está certificada por los propios trabajadores responsables de su seguridad.