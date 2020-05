Las familias que demandan comida se duplican en Antequera

Rocío vive con su pareja y su hija pequeña de un año y medio. Cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, ambos perdieron sus trabajos y desde entonces no tienen ingresos, las ayudas prometidas no llegan y comienzan a recibir cargos en las cuentas. No pueden pagar el alquiler ni la luz pero, además, se están privando de necesidades básicas como el comer.

Como tantas familias que vivían «al día» y que, sin previo aviso, se han quedado en el paro, han sufrido un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han tenido que cerrar sus negocios, están necesitando alimentos y recursos básicos con los que seguir adelante.

Aunque estas situaciones deberían ser familiares para los Servicios Sociales o plataformas como Antequera Solidaria, éstos cuentan que nunca antes habían vivido nada igual. Ya tienen la experiencia de la crisis de 2008, «pero esto es algo completamente nuevo, porque se ha paralizado todo un país», explica Juan José Romero, técnico responsable del banco de alimentos, quien señala que desde que comenzó del confinamiento se han apuntado 374 familias nuevas para recibir productos del banco de alimentos y a domicilio, duplicándose así en tan solo dos meses las familias que habitualmente precisaban estas ayudas (unas 350), para una total cifra de 724, unos datos que superan ya el número máximo de familias ayudadas en el peor momento de la crisis inmobiliaria, cuando no existía el comedor social. En este sentido, son más de 200 personas las que han ido a comer a la Asociación Casas de Asís de Antequera en esta última semana, siendo antes habituales unas 80 personas.

Son así en total 780 familias (2.500 personas aproximadamente) las que actualmente demandan alguno de estos tres recursos, un volumen que «desgraciadamente va en aumento».

Es por ello que, desde un primer momento, el Ayuntamiento de Antequera puso en marcha un Plan de Emergencia Social al que podrían acogerse todas las personas y familias vulnerables a consecuencia de la crisis. Tras una valoración previa del personal de Servicios Sociales y en función de las necesidades de cada uno de ellos, se les deriva al banco de alimentos, al comedor (en el caso de que no puedan cocinar), Cruz Roja les reparte a domicilio o bien se les entrega recursos propios del Consistorio.

Así, debido al aumento de la demanda, se amplió la frecuencia de los repartos de lotes de productos a cada quince días y los lunes a domicilio, mientras que el comedor ofrece comidas diariamente.

La «cadena de solidaridad» que ha surgido a raíz de la crisis está garantizando los recursos y evitando el desabastecimiento. Las donaciones de empresas y particulares se suman a las subvenciones del Ayuntamiento para la obtención de los bienes de primera necesidad.

Aunque están intentando optimizar y llegar al máximo número de personas posibles, al no saber cuándo se terminará esta situación, se hace un llamamiento a todas las personas o comercios que quiera colaborar, ya que, por ejemplo, sólo de leche reparten 16.000 litros al mes. «Realizamos 1.400 entregas mensuales, unos 40 o .50 kilos por familia», cuenta Francisco Moreno, presidente de Antequera Solidaria.

Para poder desarrollar con normalidad su cometido y evitar ser un foco de infección, desde un primer momento cuentan con material de protección donado por «Corazones Solidarios» y «Aventura solidaria» y han seguido los protocolos de seguridad establecidos por Sanidad por lo que «no ha habido que lamentar ninguna incidencia».

El delegado de Programas Sociales, Albero Arana, espera que las ayudas del Gobierno vayan llegando y paulatinamente estas familias (muchas de ellas «jamás» habían tenido que pedir ayudas)», puedan volver a vivir dignamente y mantenerse por ellas mismas.