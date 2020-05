Voluntarios de auténtico corazón en Teba

La pequeña Bianca sufrió una caída aparatosa en casa y tuvo que necesitar asistencia sanitaria. Gracias al equipo de Protección Civil de Teba, pudo ser trasladada al Hospital de Antequera y consiguió recuperarse pronto. Aunque fue una situación inusual que ocurrió de improviso, no dudaron ni un minuto en hacer todo lo posible por ayudarla. «De acuerdo con el Real Decreto de estado de alarma, podemos trasladar a personas mayores y discapacitadas a los centros de salud, pero no sabíamos qué hacer con una niña y su madre, así que las llevamos en dos coches separados. Estamos orgullosos y volveríamos a hacerlo», explica Antonio García, jefe responsable de la Agrupación de Protección Civil de Teba quien cuenta que desde entonces visitan y le llevan chucherías a la pequeña. Pero esta no fue la única ayuda que les proporcionó la Agrupación de voluntarios, sino que desde el primer día han estado atendiendo a Bianca y su familia entregándoles alimentos y recursos básicos.

Desde la declaración del estado de alarma como consecuencia de la Covid-19, los 20 voluntarios que conforman la agrupación de Teba han realizado una ardua tarea de asistencia y ayuda a todo el conjunto del municipio durante más de 60 días consecutivos. Todo ello a través de una estrecha colaboración con las unidades de Policía municipal y Guardia Civil, con quienes implementaron constantes rondas por las calles del municipio, con el fin de verificar que los vecinos y vecinas mantenían en sus hogares el ineludible confinamiento establecido en todo el territorio nacional. En especial, teniendo en consideración a distintos colectivos más vulnerables por cuestiones de salud y edad.

A través de un anuncio por redes sociales, la agrupación solicitó la colaboración para la fabricación de material de protección, consiguiendo la respuesta de decenas de personas voluntarias que crearon miles de mascarillas que fueron repartidas a distintos colectivos, no solo de la localidad, sino también por municipios aledaños y Málaga capital: centros de salud, hospitales, farmacias, autoridades, residencias de ancianos, negocios de alimentación. Los repartos se conformaron de conjuntos de mascarillas tanto de carácter quirúrgico, como mascarillas de tela zurcidas para adultos y niños de entre 2 y 14 años. «Aunque ya hemos parado de repartir, tenemos cerca de 3.000 mascarillas guardadas por lo que pueda ocurrir», añade Antonio.

Asimismo, han realizado otras tareas significativas durante el confinamiento, especialmente dirigidas a los pequeños, como el reparto del material escolar de los centros educativos, diplomas por su buen comportamiento y dinamizar en torno a 250 cumpleaños.

que tuvo actividad por todo el núcleo urbano del municipio. Debido a su labor social incesante, todos estos voluntarios han estado expuestos al contagio de Covid-19. Por ello, el pasado 22 de mayo, las autoridades sanitarias competentes consideraron oportuno someter a 18 de los voluntarios de la Agrupación a la realización del test rápido de anticuerpos, dando un total de 4 positivos. Posteriormente, dichos positivos fueron sometidos a una segunda prueba, el test PCR, para determinar si seguían siendo portadores del virus. No obstante,y sin tener conocimiento de ello.

Aún así, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía seguirá contando estos casos registrados en Teba porque los recuentos no son de casos activos, sino que corresponden a personas que han dado positivo y que alguna vez pasaron la enfermedad. Porque aunque se hayan confirmado en las últimas horas, no significan que sean casos actuales.

Para tranquilidad del pueblo, ninguno de ellos ni sus familiares tienen presencia de este virus en estos momentos y podrán reincorporarse a su vida normal con todas las garantías, para seguir avanzando conforme a lo que se vaya indicando en las fases de desescalada.