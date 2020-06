Campillos ofrece agua de pozo para las piscinas y garantizar el consumo

La llegada de las altas temperaturas incrementa el consumo de agua y los problemas en la vetusta red de abastecimiento de municipios como Campillos, cuya red data de los años 60 y discurre por un trazado de 21 kilómetros con muchos de sus tramos en mal estado.

Para evitar la escasez de agua potable estos días, el Ayuntamiento campillero ha ofrecido a todos los vecinos llenar de manera gratuita sus piscinas con agua de pozo con el fin de que no falte agua potable en la red de suministro para consumo. «No tenemos un censo de piscinas pero sabemos que hay un número importante, para evitar que las llenen con agua potable implantamos este protocolo con el que llevamos ya tres años», comenta el alcalde.

Sin embargo, la pasada semana, la parte alta del municipio campillero se quedó sin agua, algo muy común en el municipio por estas fechas, por lo que el Consistorio decidió cortar el suministro durante el domingo de forma parcial en la parte baja del pueblo para darles servicio.

«Normalmente con esta actuación temporal y el servicio de llenado de piscinas vamos bien, pero los problemas llegan cuando hay alguna avería en el tramo de Majavea, cada vez que falla hay que cortarla entera, vaciarla, arreglarla y una vez está lista el agua debe recorrer la distancia de 21 kilómetros, que además va por gravedad, sin bombeo, lo que puede provocar que este proceso dure un día entero», se lamenta el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero.

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, explica: «Ya en 2016 y 2017 vivimos una crisis importante y tuvimos que suministrar agua en camiones a casi 3.000 personas. Desde el primer momento, en 2015, cuando detectamos que podríamos tener estos problemas, presentamos rápidamente una moción para el uso eficiente del agua en Campillos», comenta, siendo una de las medidas la sustitución de la red de Majavea.

«Durante la gran crisis de 2017 fuimos al parlamento de Andalucía y en aquel momento, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, llego a Campillos y se comprometió ante los medios a que si la Junta subvencionaba el 50 por ciento de la sustitución de esta red, la Diputación pagaba el otro 50 por ciento», narra el alcalde, «eso propició que en la reunión que mantuvimos en Sevilla con la Directora General de Infraestructuras de Agua y con el Viceconsejero y la Diputación llegáramos a un acuerdo; el Ayuntamiento elaboraría el proyecto completo de ese arreglo y Junta y Diputación se encargarían de financiarlo».

Conscientes de que el trámite llevaría su tiempo, desde el Consorcio decidieron «adelantar trabajo», pues ya se han ejecutado y están en servicio tres fases del tramo total de 21 kilómetros, sustituyendo 10 kilómetros del mismo, «en este momento hay tres fases en proceso de adjudicación, y estamos redactando el proyecto de una nueva fase, que seguramente concluya este año», informa Guerrero, «y entonces pediremos la financiación correspondiente.»

«Nosotros no hemos ido a pedir, queríamos hacer lo que estuviese en nuestra mano y así lo hemos hecho, hemos hecho tanto que le van a quedar únicamente cinco kilómetros por pagar, cuando se comprometieron a apagar el tramo completo», comenta, «hemos pedido dos reuniones a la Junta de Andalucía, en febrero de 2019, –no hubo respuesta– y en febrero de 2020».

El regidor campillero anuncia que si no contestan «se tomarán otras acciones de presión, si hace falta nos iremos al parlamento de Andalucía con dos autobuses; no me gusta hablar así, pero los compromisos hay que cumplirlos, independientemente del partido político que esté al frente».

Guerrero recuerda que fue un acuerdo institucional entre tres entidades «estamos pidiendo un máximo de 700.000 euros a pagar entre ambos, 350.000 cada uno». En este sentido, el municipio ha contado con el apoyo del grupo Izquierda Unida Málaga, pues recientemente el diputado de Adelante Andalucía y coordinador de IU en Málaga, Guzmán Ahumada, ha registrado una iniciativa dirigida a la Consejería Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para exigirle que «cumpla con el compromiso adquirido por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga en 2017 en relación a esta financiación».

Ahumada recuerda que «ya se cumplen tres años desde que saltaran todas las alarmas con respecto a la situación de la red de abastecimiento de aguas de Campillos, ya que su red principal sufre continuas averías que han dejado al pueblo sin abastecimiento de agua den muchas ocasiones».

El regidor de Campillos reivindica el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento y recuerda que han «cumplido todo lo comprometido con la Junta y la Diputación e, incluso, por responsabilidad, hemos ido más allá, hasta el punto de haber invertido desde distintos programas y fondos propios correspondientes al Ayuntamiento un total de 1,6 millones de euros y la financiación aún pendiente de asignar asciende a unos 700.000 euros, que es lo que reclamamos a la Junta, no nos valen más excusas e incumplimientos, la Junta tiene que aportar ya la financiación a la que se está obligada», manifestó el alcalde de Campillos Francisco Guerrero.