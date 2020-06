La Junta destinará 500.000 euros en la vía ciclopeatonal de la travesía de Cártama

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio destinará 560.000 euros a la construcción de un camino ciclopeatonal en la travesía de Cártama (Málaga) que conecte las diferentes urbanizaciones del municipio malagueño. Ha apuntado que el proyecto ya está redactado y que está previsto que las obras se puedan licitar este mismo año.

Así lo ha avanzado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, en respuesta a la pregunta realizada por la parlamentaria andaluza Teresa Pardo en representación del Grupo de Ciudadanos sobre cómo está el proyecto de dicha travesía de la carretera A-7052 y cuándo está previsto el inicio de la misma.

Carazo ha indicado que la Junta de Andalucía asumirá las obras con la inclusión del proyecto dentro del programa europeo Feder, lo que ya se está tramitando con la Dirección General de Fondos Europeos, para que una vez que se obtenga se inicie la contratación de las obras por parte de la Junta de Andalucía.

Con esta actuación "se permitirá una mayor accesibilidad de los vecinos a los diferentes puntos del término municipal", ha explicado la consejera, esperando que las obras se puedan licitar este mismo año. "Es cuestión de meses, espero poder agilizar al máximo ese procedimiento administrativo que falta", ha apuntado.

La consejera ha recordado que hace un año, en marzo de 2019, ya se alcanzó un compromiso para atender esta reclamación vecinal "que viene de antiguo y no fue atendida por los anteriores gobiernos", y con el fin de planificar financiera y técnicamente la construcción del camino peatonal. En este tiempo, se ha avanzado con la redacción del proyecto, que "ya es mucho más de lo que hizo el Gobierno socialista en 37 años".

Ha señalado que ya está redactado, supervisado y aprobado el proyecto de carril bici de conexión entre la A-7052 y la A-7057, con un presupuesto base de licitación de 560.000 euros. "Esta actuación servirá como puente de unión entre las diferentes urbanizaciones de la zona y para mejorar la accesibilidad de los vecinos, pero también para garantizar la seguridad vial", ha remarcado.

El carril ciclopeatonal objeto del proyecto enlaza la urbanización Atalaya de Cártama con la urbanización Sierra Llana y desemboca en la glorieta de intersección de la carretera A-7052 con la A-7057, conectando con un carril bici existente. Su trazado discurre paralelamente a la carretera A-7052 y tiene una longitud de 1,2 kilómetros, con una anchura de 2,50 metros que permitirá el tráfico ciclista en ambos sentidos.

Cártama cuenta con once núcleos de población y su territorio se encuentra cruzado por las vías del AVE, del tren de Cercanías y por la autovía A-357. "Estamos ayudando a la resolución de la problemática de movilidad en el término municipal, una función que le correspondería al Ayuntamiento", ha indicado la consejera, que ha recordado que, en un principio, la Consejería sólo iba a elaborar los proyectos para que fuera el Consistorio el que ejecutara la obra.

Por su parte, la parlamentaria andaluza Teresa Pardo ha agradecido a la plataforma vecinal que "con su reivindicación durante más de once años ha conseguido que por fin su voz se oiga", ya que llevan este tiempo "sufriendo en abandono y la desidia del PSOE", tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía.

"Es una cuestión no solo de bienestar social, sino de seguridad", ha dicho Pardo, apuntando que a los vecinos se les ha dado "excusas" como "que no hay dinero, que no es competencia del Ayuntamiento, pero tampoco de la Junta, que no es una de las prioridades y la más sangrante que es que tenían un carril por el cual puede discurrir un ganado, pero no para menores, porque no estaba asfaltado ni tenía las medidas de seguridad".

Ha recordado que desde que el Gobierno de PP y Cs llegó a Andalucía "una de las primeras reivindicaciones y que se abordó en los presupuestos fue este proyecto", que supone "de una vez por todas escuchar la voz de estos 1.500 vecinos y acabar con su inseguridad y con su desconexión del municipio", agradeciendo también que se haya impulsado ahora "desde todas las instituciones con el apoyo de esta plataforma".