Dimite en bloque la junta directiva de Ciudadanos de Alhaurín de la Torre

Los dos concejales del partido con representación en el pleno entregan sus actas por discrepancias con la dirección nacional del partido

La agrupación de Ciudadanos en Alhaurín de la Torre pierde a la mayor parte de sus integrantes y queda descabezada después de la dimisión al completo de su junta directiva en la primera reunión oficial celebrada tras el fin del estado de alarma.

El cónclave, que se ha cerrado con la disolución de este órgano rector del partido en el municipio más representativo del Valle del Guadalhorce y el abandono de los dos ediles con representación en el Pleno Municipal, Antonio Lara Villegas y Francisco Basagoiti; uno y dos de la lista en los últimos comicios locales, ha evidenciado la distancia existente entre los dirigentes nacionales, regionales y provinciales del partido político ahora dirigido por Inés Arrimadas y sus bases.

Los hasta ahora concejales Lara y Basagoiti entregan además sus actas siguiendo el compromiso adquirido con el partido al firmar la carta ética previa a las elecciones municipales, a diferencia de lo que a hecho en Málaga el concejal de Cs Juan Cassá, convertido ahora en portavoz del gobierno de la Diputación de Málaga.

Otra de las consecuencias de esta primera reunión presencial celebrada en junio ha sido la decisión de abandonar el partido de 15 de los 20 afiliados que permanecían inscritos en esta agrupación en el municipio hasta la fecha.

Hace apenas un año, la agrupación llegó a congregar a más de 50 integrantes, sumando Alhaurín el Grande. Tras el encuentro que aglutinó a las bases de Ciudadanos en Alhaurín de la Torre, la gran mayoría de miembros de la formación han optado por presentar su baja debido a las discrepancias con la cúpula del partido y su propio sistema de organización y elección de representantes.

La agrupación municipal manifiestan su "decepción y profunda discrepancia en cuanto a las formas y fondo del último proceso asambleario vivido" y apuntan a estas causas como origen del abandono de la mayoría de afiliados.

"Creemos que España sigue necesitando un proyecto liberal y regeneracionista, pero hemos perdido la esperanza de que ese proyecto quede representado por Ciudadanos. Hay magníficas personas en este partido, pero su organización dista mucho de ser la que se esperaba y hace ya mucho tiempo que algunos nos dimos la V Asamblea General como última oportunidad de cambiarlo desde dentro. Visto ya que esto no puede ser, nos es imposible mantener nuestro compromiso y lo responsable es dejar el partido", asegura Susana Palma, una de las integrantes más representativas de la junta directiva.

"Sentimos pena y decepción porque tras haber luchado para no conformarnos con la política actual, no podemos engañarnos más y el partido, tras el último conclave nacional, no ha estado a la altura; especialmente en los aspectos relacionados con la organización y la elección de cargos", señala la responsable local de Comunicación Ana García.

En el mismo sentido, Reme Colomina, coordinadora saliente, aprovechaba para destacar el esfuerzo de sus compañeros y mostrar su gratitud: "Doy las gracias por tanto tiempo dedicado a esta aventura conjunta y estoy orgullosa de este grupo humano".



Concejales



"Personalmente sigo con ganas de defender nuestro proyecto para Alhaurín, pero he de ser consecuente con lo que firmo. Mis vecinos saben que pueden contar conmigo para aquello que necesiten, pero ya no desde la representación en el consistorio", puntualizaba Curro Basagoiti, uno de los concejales salientes.

Por su parte, Antonio Lara, candidato a la Alcaldía, portavoz hasta la fecha del grupo municipal y uno de los afiliados más veteranos de la formación naranja en Andalucía, lamentaba la deriva de la formación a la que ha pertenecido y mostraba su decepción con el partido: "Tras más de una década como afiliado, mi lealtad y compromiso no se pueden poner en cuestión, pero la falta de democracia interna y la política de 'cargos, carguitos y amiguetes' están ya lejos de aquellos ideales que me llevaron a comprometerme con esta organización".

El resto de miembros de la agrupación, que cursan su baja por similares motivos, expresan su disconformidad con algunas actuaciones estratégicas de Ciudadanos, pero para todos el detonante es haber ido tomando conciencia de que el partido dejó de ser "el proyecto ilusionante de reformas prometido para convertirse en un partido más y sin visos de cambio en sentido contrario", apuntan.