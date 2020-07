La hoz de Marín: Lo que nunca debería volver a ocurrir

El paraje natural de la Hoz de Marín, en Archidona, fue quemado intencionalmente en 2016; la tragedia se pudo haber repetido este último mes de no ser por la rápida intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hace tan sólo unos días volvieron a saltar todas las alarmas en la comarca de Nororma. Todas las miradas se dirigieron hacia la columna de humo que partía de la Sierra Norte y del entorno del municipio de Archidona; el paraje de la Hoz de Marín, que ya fue tristemente titular de noticias en septiembre de 2016 como consecuencia de un devastador incendio –que finalmente se constató que tenía su origen en la intencionalidad humana–, volvía a estar en peligro. Por suerte, esta vez los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos pudieron llegar a tiempo.

El oficial del Consorcio Provincial de Bomberos en la comarca de Antequera, José Espinosa, que lleva casi 20 años trabajando en la extinción de incendios en la comarca norte de Málaga, ha narrado algunos de los detalles acerca de una de las principales alarmas en la comarca, el segundo incendio en apenas dos años en este paraje natural: «En el sitio donde se produjo no hay fuentes de ignición posible, no había tormentas eléctricas, con lo cual la única posibilidad que queda es que, intencionado o no intencionado –por negligencia–, creo que evidentemente la mano del hombre está detrás. Porque allí no había nada que pudiera incendiarse de manera fortuita», comenta el oficial.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos se pudo evitar un incendio como el de años anteriores –o incluso peor–; «las condiciones en las que se produjo el incendio eran muy parecidas a las de hace varios años en un entorno muy agreste, con grandes pendientes de desnivel en la zona, y con una masa forestal y arbórea bastante importante, por lo que existía el riesgo de que acabase como la última vez», explica Espinosa.

«Esta vez tuvimos muchísima suerte gracias a una actuación bastante rápida, tanto por parte de los medios de intervención del consorcio provincial –ya que tenemos un parque de bomberos en Archidona, e inmediatamente viendo el sitio que era se dio también salida a una dotación desde Antequera–, y por parte de Infoca, que inmediatamente desplazó un helicóptero, teniendo en cuenta también a la hora a la que fue, en la que ya era casi de noche y las horas de vuelo estaban muy limitadas», recuerda.

El primer incendio de la Hoz de Marín fue provocado y tuvo una clara intencionalidad humana. «El Seprona de la Guardia Civil y el equipo de investigación que tiene la propia Junta de Andalucía dentro del plan Infoca determinaron que había sido intencionado, al igual que casi el 85 o 90 por ciento de los incendios que se producen en esta época del año», lamenta el oficial. Sin embargo, es posible evitar que se produzcan este tipo de desventuras si se cumplen una serie de normas y actividades de prevención.

Medidas preventivas



«Al final son sólo unos cuantos conceptos básicos», explica Espinosa. Evidentemente lo fundamental es evitar que haya fuego cerca de cualquier entorno forestal, algo que además está totalmente prohibido en la época estival, nada de barbacoas ni quemas agrícolas. Además –y esto es algo que la gente no se cree– seguimos teniendo incendios cada semana por colillas tiradas desde los vehículos, a pesar de que tráfico ya impone sanciones y quita puntos por tirarlas».

«Esta misma semana tuvimos un incendio que comenzó en una cuneta en la zona de Cañete la Real y que acabó en tema forestal, afortunadamente no fue mucho», se lamenta.

Por su parte, los chalets vacacionales o parcelas tienen también su propia batería de medidas a tener en cuenta: «En la provincia de Málaga, no sé si afortunada o desafortunadamente tenemos muchas viviendas en el campo; en ese caso ya no sólo se debe tener especial cuidado con el fuego, sino mantener la parcela limpia, y si fuera posible mantener el entorno de la parcela limpio, incluso arado con un tractor para que no haya vegetación en el entorno de la parcela, de manera que si se produce un incendio, cuando llegue ahí, se extinga o adquiera menos importancia porque no hay material combustible para que arda».

Pautas simples que pueden evitar que los espectaculares paisajes de la provincia sufran de nuevo una tragedia como la ocasionada en la Hoz de Marín.