Diputación ofrece su apoyo a los afectados por el incendio del camping

La Diputación de Málaga ha ofrecido su ayuda al Ayuntamiento de Mollina y a las personas afectadas por el incendio de ayer en un camping del municipio, que provocó dos heridos leves y el realojo de 79 personas que han perdido todas sus pertenencias. El siniestro ha calcinado completamente unas 40 casas prefabricadas del tipo mobil home y ha provocado desperfectos parciales en otras tres, siendo 18 el total de viviendas que no se han visto afectadas.



Las vicepresidentas de la Diputación de Málaga Margarita del Cid y Natacha Rivas, junto al diputado provincial de la comarca de Antequera, Juan Álvarez, han visitado hoy la zona afectada junto al alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano.



"Se puede ver aquí, en el lugar de los hechos, la barbaridad que el fuego puede provocar en un instante, es algo desalentador y a la vez esperanzador saber que no ha habido ninguna pérdida humana y solo estemos hablando de daños materiales", ha comentado Sevillano durante la visita, "no se han podido determinar las causas del incendio, pero la Guardia Civil y el cuerpo de Bomberos están con la investigación abierta para determinar cuál ha sido el origen".





ha explicado que se ha ofrecido al Ayuntamiento y a lasel apoyo de los servicios sociales comunitarios a través de ayudas de emergencia y del gabinete de psicólogos con que cuenta la Diputación para atender a las personas afectadas;que se han quedado sin hogar. Nosotros desde Diputacióny desde los Servicios Sociales Comunitarios les prestamos toda la ayuda que sea necesaria, pues para eso nuestra área de Servicios Sociales está a disposición del Ayuntamiento y de los vecinos afectados", ha trasladado Rivas.El Consorcio Provincial de Bomberos () de Málagade siete dotaciones de. Durante, los efectivos del CPB actuaron tanto en las labores de extinción como, posteriormente, en tareas de enfriamiento de la superficie quemada.Rivas ha agradecido el trabajo realizado por los, con el apoyo de medios humanos y aéreos del, así como, para actuar en este siniestro de gran magnitud, dadas las proporciones del fuego, que se vio complicado porque había en las casas. La intervención comenzó sobre las cuatro y media de la tarde y se prolongó durante nueve horas con tareas de refresco de la zona.y, además, se juntó con otros dos incendios, uno eny otro en una zona cercana a, por lo que fue un día extenso, pero por desgracia es lo común en el mes de agosto", ha lamentado la vicepresidenta, "y a la falta de responsabilidad, por lo que pedimos el respeto de las normas para no tener que sufrir las consecuencias y la desolación que tenemos hoy aquí".Para las labores de extinción, además de los vehículos de las dotaciones y undel, se contó con el apoyo de una, y también con una cuba de 28.000 litros.Dado que se trata de, con material muy combustible,, que fueron sofocados rápidamente. Por ello, una dotación depermaneció en la zona, hasta pasada la una y media de la madrugada, efectuando labores preventivas.