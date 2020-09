Vecinos de Alhaurín de la Torre mandan un SOS para salvar La Vega del Guadalhorce

La plataforma vecinal para demandar la nueva ubicación de la depuradora de Alhaurín de la Torre, después de que la Junta de Andalucía haya aprobado la futura instalación de la depuradora Málaga Norte en la Vega del Guadalhorce, se queja sobre esta decisión ya que "la Vega es un terreno agrícola muy importante".

Mari Carmen Mestanza, vecina de Alhaurín, se une a la lucha argumentando que no están en contra de la depuradora: "estamos en contra del emplazamiento de la depuradora no de la depuradora. Sabemos que la depuradora es necesaria ya que el río, al verter las aguas fecales de Cártama y Alhaurín de la Torre, está muy mal".

Mari Carmen denuncia que van a destruir La Vega para poner una depuradora, "no podemos desvestir a un Santo para vestir a otro" explica. "Nuestra lucha es por el río y por la Vega porque un río sin Vega no es natural", aclara. Por ello, desde la plataforma invitan a todo el que quiera a visitar la Vega ya que como Mari Carmen asegura "si la ves, ya no piensas lo mismo, por eso, invitamos, al Alcalde de Málaga, al Director General de Aguas, Sergio Arjona y al Delegado, a visitar la Vega" y también invitamos al Presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno, y le lanzamos un SOS para que salve la Vega".

Además, Mari Carmen asegura que el terreno donde va a construirse la depuradora es inundable "el terreno se inunda todos los años, he preguntado también por eso y me han dicho que se va a construir una especie de isla para que el terreno no se inunde".

Por no hablar del alto valor ecológico que tiene la Vega, donde existen especies protegidas como el camaleón o las nutrias, que se van a poner en peligro, además de que se van a cortar "12.000 árboles que son pulmón y despensa de Málaga", subraya Mari Carmen.

Asimismo, la depuradora causará un impacto ambiental, social y económico que tendrá consecuencias negativas e irreversibles en la economía y en la forma de vida de las familias afectadas, muchas de ellas dependientes exclusivamente de la producción de cítricos de los terrenos, que ahora se verán afectados por los más de tres años de obras y las consecuencias sobre la salubridad del entorno que afectará al producto y su comercialización.

Por su parte, el diputado andaluz y coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, ha registrado ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía una petición para solicitar una ampliación del plazo de exposición pública del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte, que está previsto que concluya el próximo miércoles 9 de septiembre, con el objetivo de que "se ofrezcan todas las garantías de participación ciudadana y transparencia que en estos momentos se están vulnerando por parte del gobierno del PP y Ciudadanos".

Ahumada califica la EDAR como "una infraestructura necesaria, tanto para los municipios a los que dará servicio de forma directa, como para la provincia de Málaga en su conjunto, ya que con ella se contribuirá a finalizar con décadas de vertidos contaminantes al río Guadalhorce y al mar Mediterráneo".

Además, Ahumada explica que tampoco se incluye "un informe datado en 2017 que desaconseja la ejecución del proyecto que se quiere materializar. Por ello, en aras al buen gobierno y a subsanar errores en el procedimiento de exposición solicitamos la ampliación del plazo de exposición pública y la inclusión de toda la información relevante necesaria para garantizar una participación ciudadana efectiva".

Por último, Ahumada ha registrado una pregunta que se debatirá en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía en las próximas semanas y dos peticiones de información para tener acceso a diversos documentos clave.