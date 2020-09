Copusan moderniza sus instalaciones

Este pueblo de la Sierra de las Nieves es el mayor productor de una aceituna de mesa con características especiales. La cooperativa, que engloba a más de 800 familias, estrena nueva sede con una factoría de tratamiento, transformación, aderezo y envasado.

Desde hace años Copusan, la cooperativa de aceitunas de Alozaina, que engloba a más de 800 familias olivareras, tenía como objetivo sacar del casco urbano a su sede manufacturera por falta es espacio y además «aprovechar para modernizar las instalaciones con la última tecnología actual en el sector de la aceituna de mesa. Esta transformación nos lleva ser más competitivos, eficientes y dar un mejor servicio a socios y clientes a través de una planta que estuviese a la altura de las exigencias actuales en todos los ámbitos», refiere el presidente de la sociedad cooperativa, Antonio Dueñas. Meta que alcanzan con una nueva sede sita en la carretera de Alozaina a Casarabonela, con una factoría de tratamiento, aderezo, transformación y envasado en la que se tratarán tanto a la Aloreña, Hojiblanca como a la aceituna de almazara con unas instalaciones actuales, modernas, funcionales en las que la tecnología está muy presente «pero sin obviar la tradición de nuestro aliño con productos como el tomillo, el hinojo o el ajo, que hacen que nuestra aceituna tenga un sabor y una personalidad diferenciada y única», explica el gerente, Daniel Arias.

Las nuevas instalaciones van a permitir recepcionar a la vez aceituna de la variedad manzanilla aloreña, hojiblanca y de almazara gracias a su versátil sistema, que va a posibilitar acortar los tiempos de espera para el oleocultor, y «en el caso de una avería en una de las tres líneas la maquinaría seguiría trabajando porque van totalmente independientes. Otra de las novedades es un escáner que nos va a permitir saber el porcentaje de aceitunas moradas o con algún defecto situado en los primeros metros del lugar de la recepción y poder comunicarle este dato al socio y, otro escáner, situado ya dentro de la nave nos va a identificar esas aceitunas con algún defecto y las va a discriminar. Estos años atrás este trabajo era 100% manual y desde ahora el multiescan nos ayudará en el llamado espulgue», relata Dueñas. Copusan también ha ampliado de una a dos las líneas de su área de envasado acortando los tiempos hasta 3 días en la preparación de pedidos, con una media de preparación de 24 horas por pedido. Este ambicioso proyecto ha requerido una inversión de más de 2 millones de euros a través de un crédito bancario de 2 millones, 507 mil euros de una subvención de la Junta de Andalucía y otra ayuda de más de cien mil euros de la Mancomunidad Sierra de las Nieves. La planta se completa con oficinas, archivo, vestuarios y comedor de personal, dos cámaras frigoríficas, zona de almacenaje y 120 fermentadores con una capacidad superior a los 2.5 millones de kilos y que pretende aumentar en los próximos años.

La nueva cooperativa agro-olivarera ha creado un protocolo con entradas y salidas distintas, diferentes carriles de espera, aparcamiento y señalización para que ningún socio se cruce, incluso en coche con otro usuario. Dueñas destaca «que los socios tengan confianza y también respeten y cumplan las normas Covid como toda la señalética que se van a encontrar y mantener siempre la mascarilla». El vocal de la junta de Copusan, Juan Miguel Gómez, recomendó, en la asamblea celebrada hace una semana, consultar la guía elaborada por la Junta para prevenir el Covid-19 en las explotaciones agrarias con temporeros: www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153672/ConsejeriaSaludFamilias/ConsejoGobierno/Covid19/explotacionesagrarias/temporeros#, así como no olvidar del DAT, un documento físico o digital que acompaña a transporte de productos agrícolas y que contiene información del agricultor, finca, origen y destino de la mercancía transportada.

El verdeo se iniciará el próximo 17 de septiembre y tendrá una duración aproximada de 6 a 7 semanas. Esta campaña está presentando «algunos problemas porque ya estamos viendo en algunas zonas que las aceitunas, en el árbol, aceitunas gordas, que se están arrugando. Aunque ha llovido durante la primavera no lo hizo en invierno y creemos que de aquí viene el déficit de humedad en la tierra. Así que, como no llueva pronto vamos a tener mucho menos verdeo del que esperamos», analiza Dueñas. La cooperativa de Alozaina no solo alberga a olivareros del municipio sino también de los pueblos limítrofes con una producción anual de Aloreña Malagueña de 2,5 toneladas de verdeo que comercializa principalmente a través de sus marcas pero también lo hace para otras marcas conocidas además de su línea de ventas a granel.

El presidente de la cooperativa también puso de manifiesto en la prueba del sistema a la que estuvo invitada La Opinión de Málaga, que los pedidos principalmente de horeca (Hoteles, Restaurantes y Catering), se han visto muy afectados, han recibido modificaciones a la baja de pedidos o incluso cancelaciones, «todo por el Covid-19. Por ejemplo, si un comprador se llevaba 35.000 kilos al mes se está llevando 15.000. Las ventas a granel están muertas». Del total de la producción anual casi 60% de la producción se vende envasado. Tras esta transformación y ampliación de sus instalaciones Copusan tiene como proyecto de futuro digitalizar a través de una app o de una web en las que, en medida de lo posible, desaparezca el papel y relacionarse con los socios a través de la tecnología digital. De este modo se quieren sumar a la contribución y responsabilidad con y por el medio ambiente.

Los terrenos de la antigua cooperativa, sita en el casco urbano de Alozaina, están a la espera del nuevo PGOU para parcelarlos y venderlos, con prioridad a los socios. Se estiman unos 60 solares algunos ya reservados por miembros de la sociedad.