El alcalde de Alhaurín de la Torre recibe el alta hospitalaria

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recibido el alta hospitalaria, a las diez y media de esta mañana, y ya se encuentra en su domicilio después de permanecer una semana y tres días ingresado en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, como consecuencia del coronavirus.

Así lo ha confirmado a La Opinión de Málaga el concejal de Obras e Infraestructuras, Prudencio J. Ruiz, quien a su vez recibió el alta el miércoles pasado por coronavirus y el jueves se incorporó al trabajo.

Joaquín Villanova "se encuentra bastante bien; es cierto que tiene un 95% de oxígeno en sangre pero ayer por la mañana le quitaron la mascarilla de apoyo oxígeno y ahora tiene que tomar una pastilla durante tres o cuatro días porque la PCR que le han hecho antes de salir ha dado positivo".

Eso significa que aún tiene restos de coronavirus en su organismo pero dada la buena evolución del resto de síntomas ha recibido el alta hospitalaria para que pueda continuar el tratamiento en su domicilio.

"La verdad es que estando ingresado en el hospital no ha dejado de atender sus obligaciones así que ahora que le han dado el alta hospitalaria trabajará más horas pero desde casa", comenta Prudencia J. Ruiz.

En un principio, el alcalde permanecerá confinado en su domicilio esta semana y, si todo sigue como hasta ahora, se incorporará a la Alcaldía el próximo lunes, una vez que reciba también el alta médica, aunque no está previsto que se someta a una nueva PCR ya que pasados todos estos días se considera que la carga viral será ya muy baja y su capacidad de contagiar a otras personas es prácticamente nula, explica el concejal alhaurino.

El regidor ya tiene programadas varias reuniones esta semana que atenderá a través de videollamada. "Estaba en la puerta de su casa esperando su llegada y lo he visto bastante bien, nada que ver como cuando hablé con él por teléfono el viernes que ingresó en el hospital. He estado en contacto casi diario todos estos días y cada vez lo he encontrado mejor".

De 63 años y con patologías de riesgo, Joaquín Villanova fue diagnosticado positivo por coronavirus el sábado 19 de septiembre e ingresó en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria tras pasar una semana confinado en casa sin que le remitiera la fiebre alta.