Los mayores ganan al coronavirus

Una residente acaricia a una mascota del centro. Los canes ayudan a los ancianos que padecen enfermedades como el Alzheimer a mejorar su motricidad y equilibrio a través de los paseos y el cuidado del animal. Además de que estos residentes se sientan queridos y se comuniquen con el can.

Después de más de un mes de lucha, el centro volvió a abrir sus puertas el 10 de octubre recibiendo de nuevo visitas presenciales.

«Hasta que todo el centro no fue 'zona verde', el pellizco en la barriga y la preocupación estaban ahí». Y es que por mucho que estuvieran preparados para lo que pudiera venir, en la residencia de Archidona como en cualquier otro centro de mayores, la presencia de contagios siempre iba a ser una muy mala noticia para uno de los colectivos más vulnerables y que más ha sido golpeado en esta pandemia. Pero, ¿pueden los mayores vencer al coronavirus?

Durante la tarde del sábado 4 de septiembre, la directora de la residencia gestionada por la Fundación Gerón, Isabel Alés, recibió la noticia por parte de las autoridades sanitarias de que uno de los 65 trabajadores del centro había dado positivo en PCR. Esta trabajadora se trataba de una nueva incorporación que se realizó la PCR 72 horas antes para entrar a trabajar. Sin embargo, los resultados no llegaron a tiempo por lo que un test rápido que dio negativo hizo que se incorporara con normalidad según como recoge el BOJA. Dos turnos por sustitución fueron suficientes para tener que realizar test a toda la plantilla, a los más de 80 residentes y poner a toda una planta en aislamiento. Una batida que se saldó con 8 y 9 contagios, respectivamente.

En cuanto recibieron el primer aviso de usuarios contagiados, la dirección puso en marcha un plan de contingencia con el que los residentes positivos fueron destinados a la 'zona roja', parte del centro para pacientes con covid que serían atendidos por personal auxiliar y de limpieza exclusivo para esa planta sin haberse "cruzado antes con el resto de trabajadores".

La mayoría de residentes afectados eran de la misma planta, algo que facilitó mucho las cosas ya que desde el confinamiento el centro estaba sectorizado gracias a su gran capacidad. "Cuando finalizó el estado de alarma, dividimos aún más el centro. En cada una de las tres plantas formamos grupos de convivencia de dependencia física y psíquica, de tal forma que cada uno tenía su habitación, sus zonas comunes y realizaban sus actividades sin tener que desplazarse a otra planta".

Lo mismo ocurrió con las trabajadoras, a excepción de un grupo de cinco que han ido rotando pero siguiendo un control. "Las auxiliares que dieron positivo eran de las que estaban fijas en la misma planta, por lo que esto nos ha ayudado a tenerlo todo controlado y poder cerrar el contagio y evitar los cruces".

La mayoría de los positivos eran personas con una demencia muy severa por lo que se les permitía realizar salidas controladas a ciertas horas del día para dar paseos, "evitar el estrés y la ansiedad que puede suponer estar encerrado en una habitación".

El resto de trabajadores que no estaban contagiados se quedaron en casa y no se reincorporaron hasta que volvieron a realizarse todos los PCR. « Estamos en la 'zona verde' desde el 26 de septiembre pero no pudimos abrir el centro hasta 28 días después del último positivo por recomendación sanitaria, que fue el 10 de octubre". Antes de volver a abrir las puertas hicieron una última ronda de test de antígenos para más seguridad, dando todos como resultado negativo.

Desde hace una semana volvieron a recibir visitas presenciales de los familiares con cita previa y horario estipulado para evitar colapso «Todo este tiempo que hemos estado con contagios hemos mantenido contacto con los familiares a través de videollamadas y a diario enviaba un comunicado interno a todos indicando cómo estaban los mayores».

Esta era la primera vez que la residencia próxima a la plaza Ochavada había registrado un brote de coronavirus desde el principio de la pandemia. «Cada día que iba pasando era un reto más, aunque el que fueran asintomáticos y el contar con un equipo médico diario daba mucha tranquilidad, y más viendo que ellos estaban bien, que comían, que reían», relata la directora, quien confiesa que cuando todos dieron negativo, fue el mejor regalo del mundo. « Todo el trabajo previo ha sido efectivo incluso siendo la primera vez que lo hemos puesto a prueba».

Las autoridades sanitarias están marcando medidas y pautas para controlar aún más la situación en las residencias, estudiando el hacer controles antígenos semanales a los trabajadores y a los 14 días a un 20% de los residentes.

«No todas son malas noticias. Hemos sido un centro que hemos tenido positivos en trabajadores y residentes y hemos salido victoriosos", concluye Alés con prudencia.