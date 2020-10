La Junta confirma los cribados en Teba y Almáchar

Las poblaciones malagueñas de Teba y Almáchar serán también sometidas a cribados de test masivos contra el coronavirus, según ha confirmado el Gobierno andaluz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se da la circunstancia de que ambos regidores de estas localidades malagueñas llegaron a advertir de la situación de gravedad que en relación a la evolución de la pandemia se vivía en sendos municipios. El alcalde de Teba solicitó directamente el cribado, como ya había hecha su homónimo en Cuevas de San Marcos, y el regidor de Almáchar le pidió a sus vecinos que solo salieran a la calle cuando fuese exclusivamente "necesario".

Las nuevas medidas de la Junta de Andalucía contra el coronavirus en toda la comunidad autónoma contemplan que las personas que hagan deporte en solitario en el exterior deben tener la mascarilla puesta y en los establecimientos hosteleros, como bares o restaurantes, la exigencia será también mayor y los clientes solo se pueden quitar esta protección en el momento en el que se vaya a consumir.

En un principio, la capital malagueña ha quedado exenta de las nuevas medidas para luchar contra la pandemia en Andalucía en lo que a grandes ciudades se refiere, pues se extenderán las restricciones ya aplicadas en Granada a Sevilla, Córdoba y Jaén. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicó que "son zonas en las que el coeficiente está por encima de 1, lo que significa que cada persona contagia a más de una persona más". "La curva ahora mismo en Andalucía es muy preocupantes pues, tras una fase de meseta en la que se bordeaban los mil ingresos hospitalarios en la región, en los últimos cinco o seis días ha habido un repunte tanto en ingresos en camas hospitalarias como en UCI", agregó Aguirre.

Asimismo, ningún centro malagueño se encuentra entre los hospitales -varios granadinos o los de Huércal Overa (Almería) y Puente Genil (Córdoba)- en los que se aplicarán medidas concretas porque la presión asistencia empieza "a ser mayor de la que se esperaba", según apuntó el consejero de Salud.



Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, hizo un llamamiento dirigido "a los jóvenes que puedan considerarse inmunes y creer que el virus no les afecta". "Sí les afecta, a ellos y a sus padres y abuelos también; le pido responsabilidad a todos los andaluces, especialmente a los jóvenes, porque si no se cumplen las normas a rajatablas el virus seguirá subiendo sin parar como lo está haciendo en algunas provincias andaluzas", subrayó Bendodo.

"Vamos a seguir tomando medidas sin que nos tiemble el pulso, es el momento de reforzar más las medidas para proteger a los andaluces antes de que la curva siga subiendo; en este tema, las decisiones no son políticas y las toman un grupo de expertos con nombres y apellidos". No obstante, Bendodo recordó que "si hubiésemos tenido que enfrentarnos a la pandemia con el sistema sanitario que nos dejó el PSOE, no hubiéramos podido afrontar ni siquiera la campaña de la gripe".

Al deslizar otra clave con ciertos tintes políticos, el consejero de la Presidencia matizó que "Andalucía no cumple los tres criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad para adoptar medidas severas, pero lo vamos a hacer". "No queremos esperar a que esa presión sea insoportable, como ya hicimos preparando un Plan para atender 3.000 hospitalizaciones", expresó.

En relación a la educación pública, Bendodo también explicó que el 96,7% de los centros educativos está libre de coronavirus, pues de los más de 7.000 centros solo hay cerrado seis y se han suspendido las clases presenciales en solo 223 aulas de 78.024 (un 0,28%). "La vuelta al cole, 49 días después, se sigue desarrollando con seguridad", recalcó el consejero del PP.

En relación a las subvenciones a autónomos, Bendodo expuso que las ayudas al alquiler suben de 900 a 1.200 euros y en el sector del ocio nocturno e infantil se incrementan de 1.200 a un máximo de 4.000 euros. "De los 9 millones de euros iniciales de presupuesto pasamos a 14 millones; los autónomos son la columna vertebral de nuestra economía y este Gobierno es el de los autónomos", enfatizó el portavoz de la Junta.