Un acertante de Alhaurín de la Torre se lleva La Paga de la ONCE

Un acertante de Alhaurín de la Torre se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario, de lunes a jueves, dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman 900.000 euros.

Juan Francisco Solero, que acaba de cumplir un año como vendedor de la ONCE, vendió este pasado lunes cinco cupones premiados con 35.000 euros, uno de ellos agraciado además con La Paga, y repartió así 1.075.000 euros. Solero vende de forma ambulante en distintos sitios del municipio malagueño aunque este pasado lunes estuvo toda su jornada a las puertas de un supermercado de la plaza Blas Infante.

"Todavía no me lo creo, la verdad", ha comentado este martes con emoción, añadiendo que "esa ilusión la tengo todos los días, desde que me levanto voy con la ilusión de que voy a dar el premio, pero cuando llega una cosa así no te lo crees, sientes una presión en el pecho que no te lo crees".

Solero se muestra más feliz aún por la ilusión que generará su premio entre los ciudadanos de Alhaurín. "Con la que está cayendo y la falta que hace, ya ves tú que alegría, si son todo malas noticias. Por lo menos tenemos esta alegría del premio de la ONCE", ha agregado expectante por saber a qué vecino o vecina le dio La Paga de este sorteo.

El mismo sorteo ha repartido 350.000 euros en el Paseo de Almería y otro cupón premiado con 35.000 euros vendido en la localidad jienense de Alcalá la Real. El sorteo del 9 de noviembre estaba dedicado al Mercadillo Municipal de Almadén (Ciudad Real) y ha dejado el resto de premios en Vigo, han recordado desde la ONCE a través de un comunicado.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.