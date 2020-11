Parauta pide agua

Al cúmulo de problemas que ya de por sí implica la pandemia del coronavirus, pueden unirse obstáculos históricos que hacen la vida aún más complicada en el ámbito rural. Es lo que le sucede, en plena Serranía de Ronda, a los vecinos de Parauta, que sufren desde hace años reiterados problemas con el abastecimiento de agua. Aunque su Ayuntamiento insiste en que la solución pasaría por arreglarlo con la instalación de una nueva tubería, cuyo coste rondaría los 500.000 euros, sus reivindicaciones ante otras administraciones para poder hacer frente a esta obra llevan años cayendo en saco roto, según explica su actual alcaldesa, Katia Ortega (PSOE). "Lo que pedimos es agua, no otra cosa, en cualquier momento podemos vernos sin ella", expresa con desesperación.

Hasta el momento, lo único que ha conseguido este municipio es que el Ayuntamiento de Ronda le ceda el manantial de la Fuenfría, la captación de agua ubicada en la Sierra de las Nieves de la que se abastece actualmente. Pese a que es propiedad de la Ciudad del Tajo, este manantial está situado en el término municipal de Parauta, a unos 15 kilómetros de la localidad. No obstante, es una solución temporal que conlleva como problemas añadidos "la insuficiencia de agua que mana de este manantial y las tuberías que traen el agua, pues son muy viejas y -al datar de los años cincuenta y ser de fibrocemento- sufren roturas con facilidad y dejan sin suministro a Parauta".

"Alguna que otra vez se ha tenido que recurrir a camiones cuba del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga para abastecer al pueblo; el deterioro de esta tubería cada vez va a peor y se teme que se rompa definitivamente y deje sin agua al municipio", recuerda la regidora de esta localidad de 253 habitantes enclavada a 108 kilómetros de Málaga.

Aunque se mostró consciente de que "el arreglo supone mucho dinero", la alcaldesa insisitó en que "cualquier día podremos quedarnos sin agua porque la tubería ya no da más de sí, y ahora tras las lluvias torrenciales de la semana pasada ha quedado en una situación peor totalmente al aire libre". "Yo ha he hecho de todo, he ido muchas veces a la Diputación y se ha remitido todo tipo de escritos a distintas administraciones pero no conseguimos nada, solo estamos pidiendo para tener un bien tan necesario como el agua y es surrealista que tengamos que vernos sin ella y los camiones de los Bomberos tengan que volver a traérnosla", reivindicó.



Moción en la Diputación

Este problema histórico del municipio serrano ha sido reflejado este martes por una moción del PSOE presentada en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Diputación Provincial de Málaga.

En la propuesta rechazada por el Gobierno provincial de PP, Cs y Juan Cassá, los socialistas instaban a la Diputación Provincial "a buscar una solución para la reparación de las captaciones y la conducción de agua potable desde la Fuenfría a Parauta, así como a la búsqueda de nueva captación de agua que garantice el suministro a largo plazo".

La diputada provincial del PSOE Gema Ruiz insistió en que "el ayuntamiento necesita invertir en la mejora de esta infraestructura y esto supondría un importante esfuerzo para este pueblo, al que con el pequeño presupuesto que tiene le es imposible acometerlo sin ayuda de otras administraciones". "Las corporaciones anteriores y esta misma ha venido reivindicando reiteradamente a las distintas administraciones este gran problema, sin que se le haya tenido en cuenta sus peticiones; la propia Diputación, a petición del Ayuntamiento de Parauta, encargó en su día un proyecto a los técnico de este organismo para la mejora de esta red y, según nos consta, este proyecto está concluido como otros tantos, en espera de la correspondiente consignación presupuestaria", se agrega en la moción defendida por la diputada socialista.