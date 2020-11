Cuevas del Becerro se moviliza para que Salud apruebe el cribado masivo

El municipio con la tasa actual más alta de incidencia del coronavirus en la provincia, Cuevas del Becerro, ha iniciado una serie de movilizaciones para exigirle a la Consejería de Salud del Gobierno andaluz que autorice la realización de un cribado masivo: "Exigimos a la Junta que haga su trabajo, tenemos 2.643,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, somos el pueblo con mayor tasa de la provincia de Málaga y es el momento de dar un paso más y movilizarnos como pueblo", expresaron en una comaprecencia telemática conjunta los concejales de las tres fuerzas políticas con representación municipal: PSOE, Izquierda Unida y Más Pueblo.

De hecho, los distintos colectivos sociales de este municipio de unos 1.600 habitantes -donde los positivos activos ascienden a 43- ya han iniciado una campaña en redes sociales con el lema 'Junta de Andalucía ausente, Cuevas del Becerro cribado masivo ya'. Además, los vecinos se están organizando a través de WhatsApp para la celebración de una cacerolada de protesta en las próximas horas.

Los miembros de la corporación, que tiene como alcaldesa a Ana María García Picón (IU), explicaron que se le ha enviado un nuevo escrito al delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, para "además de recordarle su competencia en el cribado masivo, solicitarle refuerzo de personal sanitario para nuestro centro de salud".

Respecto al cribado poblacional, los ediles de Cuevas del Becerro insistieron en la necesidad de que se lleve a cabo "para conocer el impacto real de la pandemia". "No entendemos que aún no hayan autorizado su realización, llegando a ser un agravio cuando somos conocedores que se siguen realizando en otras poblaciones, incluso con tasa de acumulación menor que la nuestra", aseguran.

Los concejales reiteraron que "desde hace varias semanas" se ha contactado con todas las autoridades sanitarias pertinentes y se "está realizando un trabajo constante para que sea aceptada la solicitud del cribado masivo". "Al no obtener fruto nuestra petición, enviamos un escrito al Delegado de Salud el pasado 4 de noviembre y, sin ser nuestra competencia, enviamos listado con nombres y apellidos para que conozcan la realidad que nada tiene que ver con los datos que aporta la Junta", relataron.

En este punto, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro recordó que "la semana pasada la Delegación de Salud de Málaga envió solicitud de cribado masivo con sus respectivos informes a la Dirección General de Salud en Sevilla, que es el organismo que autoriza la realización del cribado, y este lunes nos han informado que no ha sido aceptada la propuesta de cribado masivo para nuestro municipio". No obstante, la alcaldesa y el resto de concejales no pierden la esperanza de que la celebración de una nueva reunión en la Consejería de Salud propicie la aprobación del cribado masivo dada "la situación sostenible" que se vive en este municipio de la comarca del Guadalteba que ejerce de puerta de entrada a la Serranía de Ronda.