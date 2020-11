PSOE insta a la Junta a que haga un cribado masivo en Cuevas de Becerro

Cuevas de Becerro es un municipio de la provincia de Málaga que posee una tasa muy alta de incidencia de la Covid-19. Tras varias movilizaciones por parte de los vecinos para pedir a Salud la autorización del cribado masivo, la Junta de Andalucía se ha negado a efectuar dicho cribado. Por ello, el PSOE de Málaga ha roto silencio y ha pedido a la Junta que se atienda esta petición "sensata e indispensable para atajar el incremento en el número de casos".

Los últimos datos recogidos por la Consejería andaluza de Salud y Familias este viernes ha afirmado que la tasa de incidencia acumulada de Cuevas del Becerro en los últimos 14 días supera los 3.300 por 100.000 habitantes. En las últimas dos semanas se han contabilizados 53 casos. Dicho de otro modo, la población de esta localidad asciende a 1.589 habitantes.

Así, el secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, ha recordado que ante el "preocupante" incremento de positivos por COVID-19 en el municipio, la pasada semana "ya reclamamos esta medida que la propia Consejería de Salud ha llevado a cabo en otros municipios de la provincia". Han sido constantes las peticiones realizadas por el ayuntamiento cueveño, con el consenso de todos los grupos municipales, y por los propios vecinos. No obstante, "estas reclamaciones no le han importado a la Consejería de Salud que no ha querido efectuarlo", ha afirmado.

Ruiz ha subrayado que la Junta no puede demorar más la adopción de esta medida porque puede producirse "un agravamiento en la delicada situación" que tiene el municipio. Por su parte, la portavoz socialista en el municipio, Noelia Ponce, ha insistido en la urgencia de realizar cribados masivos en la localidad ante la "enorme incertidumbre entre los vecinos".



Residencia de ancianos de Archidona

El secretario del PSOE también ha aludido en un comunicado a la "grave situación" por la que está atravesando la residencia municipal de mayores de Archidona, que en los últimos días ha acumulado 75 positivos por coronavirus y diez fallecidos.

El PSOE pide a Salud que destinen más recursos sanitarios para contener los contagios y que redoblen los esfuerzos e incrementen los medios en las residencias para que no vuelvan a ser "uno de focos con mayor incidencia de casos", ha subrayado.

En este punto, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha mostrado su preocupación ante la situación que atraviesa la residencia y ha reclamado a la Junta un refuerzo en la medicalización de la misma. "A finales de octubre se produjo esta medicalización puesto que la incorporación de sanitarios ha sido insuficiente. Consideramos esencial la reducción de la incidencia del coronavirus y, para ello, hemos solicitado a la Diputación que ponga a disposición la Residencia de San Carlos, ubicada en la localidad y que lleva cerrada desde hace tres años, para afrontar esta situación", ha explicado.