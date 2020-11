Archidona denuncia la falta de coincidencia de los datos del Covid

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha denunciado la falta de concordancia entre los datos de Covid-19 oficiales que aparecen en la web de la Consejería de Salud y Familias con la información de otras fuentes como es el caso de la residencia de mayores del municipio con la que mantiene una estrecha comunicación y en la que ya se han producido un total de 17 muertes, según la dirección de la misma. Fallecimientos que el parte diario de el ente autonómico todavía no recoge. «Los datos que me traslada la dirección del centro no coinciden con los datos que refleja la página de la Consejería. Tampoco coinciden los datos y algunas cuestiones, relativas a la situación de la residencia, que me llegan por parte de algunos trabajadores».

Es por ello que ha remitido una carta a la atención del Delegado Territorial de Salud, pidiendo una aclaración.

Además, aún se encuentran a la espera de obtener respuesta sobre la petición de realizar un cribado poblacional en Archidona, en referencia al preocupante número de contagios que superaba días pasados la barrera de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. De igual forma señaló que aún no han recibido comunicación alguna sobre la petición de poder hacer uso de la Residencia de San Carlos, en caso de necesidad. Así mismo, aclaró que el Ayuntamiento de Archidona ha solicitado a la Diputación que el Consorcio Provincial de Bomberos realice labores de desinfección en Archidona. «Si a partir del martes no he recibido contestación, pediré una reunión urgente o me desplazaré a la propia Delegación».