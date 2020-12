La Junta asegura que está haciendo "todo lo que se puede" en Cuevas del Becerro

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, aseguró que "se está haciendo todo lo que se puede hacer en cuestión de detección y prevención" en Cuevas del Becerro, el municipio malagueño que ha sido esta semana sometido a un testeo de toda su población después de que un primer cribado masivo arrojase un 70% de positivos.

"Más medidas no se han podido tomar, el cierre perimetral del municipio estaba hecho desde hace semanas", recordó Navarro antes de señalar que, a partir de ahora, "las medidas pasarán sobre todo por el aislamiento domiciliario del positivo y sus contactos estrechos". "Una vez que esto se haga, necesariamente bajarán las tasas de incidencia", recalcó.

Respecto a que el cribado masivo no fuese efectuado hasta el 27 de noviembre cuando el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro había alertado de una "situación insostenible" casi un mes antes, Navarro expuso que "no se ha hecho antes porque la subida del número de casos coincidió con la puesta en marcha de las últimas restricciones aprobadas y se le intentó dar un margen de confianza a esas medidas".

"En el resto de Andalucía las restricciones han funcionado, a la vista está el caso de Granada; se le quiso dar un margen de confianza a las medidas aprobadas a ver si en Cuevas del Becerro tenían ese efecto y en cuanto hemos visto que a medida que los datos bajaban en la provincia en Cuevas del Becerro seguían subiendo, se ha actuado con la velocidad que nos permite nuestra administración", argumentó la delegada.

Navarro recordó que "el cribado se hizo el viernes y, enseguida, se decidió que el camión iría el lunes a Cuevas del Becerro". "Las medidas se aplican por área sanitaria y el de Ronda no estaba como este municipio, ya hace semanas que en Cuevas del Becerro no se puede entrar ni salir como en toda la comunidad, ya existía el cierre perimetral", insistió.

Respecto a que el Colegio Público San José Obrero no fuese cerrado antes, Navarro apuntó que el el centro se regirtró "poca incidencia". "Solo eran cuatro positivos y no han llegado a ser tres de ellos en el mismo aula, los contagios no cunden en el colegio y no se podía cerrar el colegio en aquel momento", apuntó.

Durante su intervención, Navarro afirmó que "los cribados son medidas que de forma aislada tienen poco efecto en el freno que debemos ponerle a la evolución del virus, pero nos da una foto fija para adoptar las medidas en el perímetro de ese municipio y le impone más disciplina a los ciudadanos"

"En la provincia de Málaga ya se han llevado a cabo 17 cribados masivos y el camión sanitario se ha estrenado en Cuevas del Becerro con el test a toda la población. Tras los cribados de esta semana en Yunquera y Cortes de la Frontera, tenemos en ciernes los de Archidona, Alameda Y Casabermeja, y luego seguiremos haciendo más cribados y los camiones sanitarios seguirán recorriendo la provincia", apostilló.

A su juicio, "si no fuera por Cuevas del Becerro, la media de estos cribados nos habría dado sastifacciones". "La mayoría han dado 0 o 1 contagio como resultado y es cierto que en Cuevas del Becerro tenemos un foco importante, en ese primer cribado salió más de un 72% de positivos pero no tenemos todavía el informe completo de Epidemiología; luego, se han practicado puebras pcr a toda la población y aún no tenemos estos resultados", dijo Navarro.

La delegada visita este jueves esta localidad "para comprobar in situ la evolución y la extraordinaria labor que hace Protección Civil, sobre todo para esas personas mayores que necesitan una serie de asistencias, desde hacer la compra a cuestiones relacionadas con visitas médicas".