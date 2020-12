Alhaurín de la Torre contará en marzo con hasta diez agentes de la Policía Local

Alhaurín de El Pleno extraordinario y urgente celebrado este pasado miércoles en Alhaurín de la Torre aprobó por unanimidad las dos propuestas que llevaban los grupos municipales de la oposición -PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y dos concejalas no adscritas-, con enmiendas del equipo de gobierno, para ampliar la plantilla de la Policía Local del municipio. Así, se espera que el próximo mes de marzo haya una decena de agentes más en este cuerpo de seguridad.

Con el acuerdo, el equipo de gobierno se compromete a establecer un plan plurianual de cinco años de duración hasta alcanzar una cifra óptima de agentes de este cuerpo policial. Además, salió adelante un punto para que la oposición esté informada "permanentemente" de reuniones y encuentros con la Guardia Civil o la Subdelegación del Gobierno, a través de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, o en las reuniones de coordinación que se mantienen.

El alcalde, Joaquín Villanova, durante su intervención, reconoció que la situación de la plantilla no es la óptima, "fundamentalmente debido a las restricciones legales, que no permiten convocar procesos de incorporación de forma regular, salvo por la tasa de reposición". No obstante, aludió a que en estos momentos hay un procedimiento, "retrasado por la pandemia", por el que accederán en breve hasta seis policías, confiando en que en marzo puedan incorporarse otros cuatro más. "Ello significará aumentar el cuerpo en un 33 por ciento en tres meses", ha apostillado.

También confió el regidor en que la legislación autonómica de coordinación de Policía Local permita añadir la consideración de funcionario interino, "algo que actualmente está en fase de estudio, para poder contar con más opciones de ampliar la plantilla y elevar la cifra a otros cinco agentes más".

Según ha informado el Ayuntamiento, la oposición agradeció la disposición del PP para aprobar estas propuestas "al entender urgente abordar la situación de la seguridad ciudadana en la localidad"; mientras que el propio alcalde destacado al resto de grupos por "no entrar en la batalla política ni caer en el alarmismo".

Según Villanova, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido y es "encomiable"y con máxima colaboración con el cuerpo municipal". Inclusó, aludió al descenso de la actividad delictiva en Alhaurín de la Torre en el último año, aunque admitió que la escasez de agentes locales "hay que atajarla y planificar con sentido común el incremento de la plantilla en los próximos años".

Villanova incidió en que en los últimos años reclamó varias veces al Gobierno central --tanto del PP como del PSOE-- que suprimiera las restricciones legales que impedían hacer crecer las plantillas: "Hemos estado maniatados por la ley todo este tiempo, nunca hemos sido ajenos a los problemas que podrían producirse, pero no podíamos hacer más; jamás hemos negado la realidad. Ahora confiamos en que con estos acuerdos, con todos juntos remando en la misma dirección, consigamos de una vez por todas el objetivo de aumentar la plantilla policial, dimensionada para un municipio de 40.000 habitantes y 82 kilómetros cuadrados".Torre contará en marzo con hasta diez agentes de la Policía Local más