Un corrillo de mujeres se posiciona en torno a una fachada e instintivamente señalan con el dedo cuando reconocen una cara conocida o se ven ellas mismas retratadas hace más de 50 años. Son saucedeñas y este es el gran homenaje que el Ayuntamiento preparó para ellas de cara al Día Internacional de la Mujer: dos fotografías de siete metros de altura por seis metros y medio de ancho que presiden el inicio de la calle Granada, frente al gimnasio municipal, donde no pasarán inadvertidas ni para el más despistado de los viandantes.

El proyecto, denominado ‘Saucedeñas, apuesta por el arte urbano mediante el uso de fotografías antiguas y el ‘paste up’, empapelado o pegado, una de las técnicas «más asequibles y con un alto impacto en el observador», explican desde el Ayuntamiento de la localidad, quienes aclaran que la iniciativa nace con el objetivo de «dar visibilidad a la mujer rural y destacar el importante papel que siempre ha jugado en todos los ámbitos de la vida».

Dos grandes artistas de reconocimiento nacional e internacional como son Selector Marx y Ana Becerra han sido los que han dado rienda suelta a su creatividad. Según los artistas, la idea era mostrar una gran imagen pegada en la pared «porque sabemos que nunca va a ser indiferente, en ella siempre encontraremos sorpresa y un reclamo, una manera de despertar un estímulo en el espectador, una reacción que pueda hacerle reflexionar de manera improvisada estando en la calle, es un espejo donde mirarse. Una invitación al pensamiento, la identificación y el diálogo», y desde luego que lo han conseguido, pues no hay persona que no pase por el lugar por primera vez y no se pare a contemplar la imagen.

Y es que la propia curiosidad e interés de los artistas por conocer «las historias y aspiraciones de estas mujeres» ha motivado aún más el trabajo por concienciar sobre ello. «Somos conscientes de que la vida ha cambiado y que el papel de la mujer de antes era casarse, ser mamás y quedarse en casa cuidando a los hijos. No tenían derecho a tener deseos o metas que se desviaran del matrimonio y crear una familia. Lo máximo que una mujer podía lograr era tomar alguna clase de pintura, tejido o manualidades».

Además de generar impacto social y visibilizar la figura de la mujer en épocas donde no se prestaban oportunidades para ellas en el mundo rural, se trata de un gran atractivo turístico, un espacio expositivo adaptado a los tiempos de pandemia. «Ponemos estas fotografías al frente de todas las miradas sin correr ningún riesgo», resaltan.

Para la pieza han utilizado fotografías antiguas que han digitalizado y seleccionado gracias al aporte de Paco Álvarez Curiel, a quien han querido dar su agradecimiento.

El Ayuntamiento de Villanueva del Rosario ha puesto en marcha este proyecto financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una apuesta clara por la mujer, la cultura, el arte, la memoria histórica y el turismo pero también por la juventud. Es por ello que también han implicado al alumnado del instituto porque ellos son el futuro. «Valoramos la importancia de los adolescentes y, por eso, hemos desarrollado una serie de actividades con ellos, como una charla y un taller», indican.