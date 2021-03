Trabajadores de Alozaina, Yunquera, Tolox o Casarabonela de Texlencor y vecinos de estos pueblos de la Sierra de la Nieves protestan cada día para pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que el material sanitario de un solo uso que se produce en Alozaina se declare producto estratégico y recuperar así más de 60 puestos de trabajo directos y otros indirectos de una fábrica que surtió de material de protección a médicos y enfermeros cuando la producción de los países asiáticos se cortó tras estallar la pandemia, pero tuvo que cerrar cuando el SAS canceló el pedido de un millón de batas de las que se habían entregado la mitad.

«Se nos habla de un millón de prendas con posibilidad de 3 millones más. Cuando escuché al señor Juanma Moreno que todo el producto relacionado con el Covid se iba a fabricar en Andalucía fue una gran satisfacción porque veíamos bastante futuro. Pero al dar marcha atrás ha sido una decepción muy grande para todos los empleados», declara el gerente de Texlencor, Santiago García.

Políticos y sindicatos reclaman a las administraciones que la producción de EPIS sea declarada de interés estratégico para mantener esta empresa y a sus trabajadores. Tras semanas de espera no hay movimiento ni del Gobierno autonómico ni del central. Los trabajadores se organizan y en vista de que nadie les contesta se echan a la calle a pedir a los vecinos firmas y llenan las calles de cadenetas, con la imagen de una bata realizadas en el material con el que cosían en sus máquinas. En solo un día Alozaina se llena de estas cadenetas como si fuese la feria y de carteles reivindicativos.

‘Alozaina no se rinde’, ‘Queremos seguir trabajando, no cobrar subsidios ni desempleos’, ‘Alozaina por el textil estratégico’, ‘Luchamos por la fabricación nacional’, ‘Queremos ser productivos, no parásitos’, son algunos de los lemas que penden de balcones y ventanas y de las consignas que se oyen en las manifestaciones por las calles de esta localidad de la Sierra de las Nieves para reivindicar la pérdida de más de 60 empleos que ha perdido este pueblo de solo 2.000 habitantes.

Desde el 19 y hasta el próximo 28 de marzo a las 19.30 horas, trabajadores y vecinos salen vestidos con estas batas azules desde la sede de Texlencor hasta la plaza del pueblo clamando por sus empleos con cacerolas, cazos, tapaderas, silbatos, sirenas e incluso cencerros para que las instituciones den respuesta a la principal causa de la despoblación: la falta de trabajo. «Las batas que hacemos son desechables, nuestros trabajos no», reclaman.

«No descartamos manifestarnos en la capital. Pedimos que se mantenga el empleo porque crean riqueza para la zona. En Andalucía hay muchos hospitales y queremos que estos materiales se declaren de interés estratégico y que una parte de la producción se quede en Alozaina, y no se compre todo en China», reivindica, el gerente de Texlencor.