El alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes (Cs), reconoce lo intensos que han sido los últimos días, de los más movidos del mandato que está a punto de alcanzar su ecuador. Aprobar en pleno la salida de su ayuntamiento de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves se ha transformado en un asunto de intenso debate social y político en esta localidad del Valle del Guadalhorce. No obstante, en esta entrevista remarca nuevos detalles sobre una medida que, según explica, «parte del gasto superfluo» que representa estar en «un organismo que no presta servicios a los municipios».

Parece que la salida de la entidad supramunicipal no ha sido bien encajada por una parte de la ciudadanía, si atendemos a ciertos comentarios en redes sociales. ¿Qué le diría a esos vecinos que no terminan de entender esta decisión?

Lo normal hubiese sido reunir a los vecinos y mostrarles con documentos todos los detalles que hay detrás de la salida de la Mancomunidad Sierra de las Nieves. Pero estamos limitados por el Covid-19. En campaña ya habíamos prometido convocar una charla anual con toda la ciudadanía y dar cuenta de nuestra gestión, pero ya en 2020 no se pudo hacer. Es cierto que hay que explicarlo bien, porque pese a las notas de prensa que hemos elaborado sigue habiendo bastante desconocimiento, en parte derivado por lo que se ha vendido por quien está al frente de la propia Mancomunidad.

¿Cuándo tomaron ustedes la decisión de decir hasta aquí hemos llegado?

Paradójicamente, nos hemos basado en un informe municipal con la liquidación de 2018, cuando nuestra llegada al Gobierno local no se produce hasta el mes de mayo de 2019. Fue en ese momento cuando por primera vez nos planteamos salirnos. Debido a la deuda millonaria que arrastrábamos, equivalente a unas cinco veces el presupuesto municipal de un año, se nos instaba a recortar gastos en dicho informe y se especificaba que a cambio la cuota de la Mancomunidad Sierra de las Nieves Guaro no recibía ningún servicio.

¿Este organismo sabía de los argumentos que justificaban la decisión que acaban de tomar?

De entrada nosotros no queríamos salirnos. Pero le trasladé esta situación al alcalde de Alozaina y presidente de la Mancomunidad, Antonio Pérez, y luego he seguido hablando con él. Le he estado pidiendo que por favor se preste algún servicio, bien de grúa, de reciclaje o vinculado a la Policía Local. Cualquier gasto que pueda considerarse prioritario, que pueda ser compatible con la elevada deuda que arrastramos.

¿A cuánto asciende actualmente esa deuda que ya cifraban en unos ocho millones a los pocos meses de haber tomado posesión?

Estamos en 9,5 millones, debido a la gestión o inacción de anteriores gobiernos. En estos días hemos recibido otra sentencia por un acuerdo urbanístico que se remonta a 2005 y cuyos incumplimientos son de 2012. Es decir, en 2021 nos llega algo que viene de hace nueve años. Y el informe en el que se nos insta a salirnos de la Mancomunidad viene de un convenio de cerca de 900.000 euros. La empresa en 2011 demanda al Ayuntamiento de Guaro porque no se había llevado a fin el convenio en cuestión. En teoría el dinero de dicho convenio tiene que estar reservado para tal fin. Pero al poco de empezar a gobernar nosotros viene resuelta esa demanda y se nos piden 1,3 millones, añadidos a la cantidad inicial los intereses o gastos del procedimiento. Con esa ejecución forzosa tuvimos que tomar decisiones drásticas, como tener que prescindir de ocho trabajadores. Y nosotros mismos decidimos rebajarnos los sueldos.

¿No hubo manera legal de conjugar el pago de esas deudas millonarias y de seguir abonando la cuota periódica a la Mancomunidad?

El colmo es la aprobación de los nuevos presupuestos en el organismo comarcal. Se nos respondió a nuestras peticiones sobre la prestación de servicios a los pueblos que se va a ampliar la sede de esta institución, por si hay algún curso o una escuela taller. Era algo que no entendíamos, porque todos los ayuntamientos tenemos edificios en los que poder albergar esos proyectos. Pero aún es peor ver que en los presupuestos aparezca tanto personal, que haya duplicidad de puestos respecto a servicios que ya cubrimos los distintos municipios. Y tampoco se comprende el sueldo que tiene la Gerencia del organismo, de alrededor de 75.000 euros. Vimos que cobra más que el mismísimo presidente de la Junta, Juanma Moreno. Es simple, en vista de que no se prestan servicios y de que no se atendía a nuestras peticiones, decidimos irnos.

Y se ahorran esa cuota...

La mala gestión no deben pagarla los vecinos. Lo fácil sería subir el IBI, como en otros pueblos.