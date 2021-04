El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, denunció ayer el «abandono » en el que se encuentra el puesto de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que pide que aclare cuándo piensa construir el nuevo cuartel o si está en sus planes reforzar la plantilla de agentes y de mandos en el municipio.

El regidor afirma que lleva semanas esperando que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, responda a su petición de una reunión para ser informado de si está prevista la construcción del cuartel en la parcela cedida por el Ayuntamiento en 2007.

«La cesión ha caducado, y nos piden que la prorroguemos, pero no podemos es tirarnos 15 años más esperando. No sabemos si el cuartel de Alhaurín de la Torre está o no incluido en el plan de infraestructuras del Ministerio hasta 2025, como sí que han anunciado que está el de Cártama. No nos dan ninguna información y ni siquiera nos dan cita. Así es imposible trabajar», criticó el regidor, quien precisó que el Ayuntamiento, está dispuesto a colaborar cediendo el suelo e incluso adelantando financiación.

Villanova recuerda que durante el mandato de Rajoy logró el compromiso del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para firmar un convenio y edificar el cuartel. «Luego llegó la moción de censura y todos sabemos lo que pasó», afirma el regidor, que destaca que la parcela cedida, de 5.000 metros cuadrados frente al Parque de El Algarrobal, cumple con todas las condiciones exigidas por el Ministerio y tendrían capacidad para 65 agentes. «Los agentes no pueden seguir trabajando más en estas condiciones, en un puesto que era provisional y que va ya para 30 años», añadió.