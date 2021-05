Desde hace varios años, este municipio de la Sierra de las Nieves viene celebrando una recreación histórica que lleva por título Yunquera Guerrillera en la que más de 300 vecinos encarnan dos bandos enfrentados. El bando guerrillero yunquerano contra las tropas napoleónicas, un acontecimiento histórico que se produjo en este municipio en 1811. Una gran teatralización que ha venido dirigiendo Pet Trepat, un barcelonés afincado en Yunquera y que después de estos años dirigiendo distintas recreaciones históricas en pueblos de la Sierra de las Nieves conoció a gente relacionada con la industria del cine. «Y, entonces me dije, ¿por qué no crear una productora del mundo rural para el mundo rural? Así comienza este proyecto. Mi idea no ha sido crear esta productora para esta ocasión sino para continuar desarrollando más cosas dentro del mundo audiovisual», cuenta Pet, guionista, productor, director artístico y de casting.

Aunque el productor vendió esta idea a los ayuntamientos de Alozaina, Casarabonela y El Burgo sólo cuajo en Yunquera. «La recreación con los años se iba disipando y haciéndose un poco monótona, aunque cada año era totalmente distinta, con nuevas tramas siempre relacionadas con los hechos históricos acontecidos. En 2018, Pep nos propuso esta idea para dar un paso más. Nos dimos cuenta que hay mucho talento para la interpretación entre la población. A razón de la recreación se han hecho talleres de teatro y vimos que era una oportunidad muy buena y también distinta para dinamizar el municipio a través de la interpretación. Nos hemos basado en una subvención de 50.000 euros que aporta el Grupo de Desarrollo de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, -más el IVA que corre a cargo del propio Ayuntamiento-, y que en vez de gestionarla en obras, como siempre, pensamos en aplicarla en este proyecto innovador en el que participan como actores niños de 12 a 80 años, y también se ha creado un equipo técnico con vecinos del municipio», explica José María Rodríguez, alcalde de Yunquera.

Tras estos años madurando el deseo y con el parón de la crisis sanitaria se ha hecho un casting, en el que han podido participar los vecinos de los pueblos de alrededor, para seleccionar los diferentes actores; se han buscado localizaciones en el pueblo y hace pocos días se acabó de rodar un cortometraje de unos 15 minutos bajo el título ‘Play Go’, «una historia novedosa y rompedora» que se encuentra en proceso de postproducción y cuya trama está muy vinculada al relato de la recreación Yunquera Guerrillera pero con unos giros muy actuales y que al final sorprende sobremanera mezclando épocas antiguas con la contemporánea y con juegos virtuales. «La intención es acabar ‘Play Go’ para presentarlo a festivales nacionales e internacionales e intentar posicionar al municipio en el mundo a través de este trabajo artístico hecho por la ciudadanía. Para eso se va a subtitular el cortometraje en inglés», cuenta Trepap, «pero a su vez la finalidad es crear un recurso que sirva para futuros trabajos, ideas, dinamizar a nuestros vecinos y hacer cultura, para tener un objetivo común en donde todos estemos involucrados en la mejora de nuestro municipio», puntualiza el alcalde, José María Rodríguez.

Por otro lado, ya se están ultimando los trabajos previos al rodaje de una serie para televisión de seis capítulos con una duración de unos 20 minutos cada uno. ‘104 La Piedra Azu’, título de la serie, comienza a rodarse en estos días. La historia del cortometraje ‘Play Go’ y la de la serie’104 La Piedra Azul’ van unidas. «Cuatro mujeres correrán la mayor aventura de su vida. Sus hijas han desaparecido tragadas por las rocas que sustentan el pueblo», una historia que cabalga entre la realidad y la ficción con un giro impactante al final de la cinta que descolocará al espectador. «El desenlace de ‘Play Go’, que no voy a desvelar, nos sirve para continuar la trama de la serie de televisión. Todo comienza con una maldición que tiene el municipio y que se transmite a través de los siglos», anuncia el guionista y artífice de este trabajo que ha ilusionado a todo el pueblo. La serie se desarrolla en el tiempo actual y se va a rodar en distintas localizaciones emblemáticas del término municipal de Yunquera. Su director será el gaditano Pedro Sánchez Román, con una dilatada experiencia en el sector, especialmente en el cine digital además de ilustrador y diseñador gráfico.