La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado la licitación por 5,2 millones de euros de las obras de ejecución de la nueva subestación que dotará de suministro eléctrico a la primera fase del Puerto Seco de Antequera. Se prevé que los trabajos comiencen en octubre de este año con un plazo de ejecución de 15 meses. Con ello, se garantiza que esté en carga coincidiendo con el final de las obras de urbanización del área logística, de forma que ésta pueda entrar en servicio en el segundo trimestre de 2023.

Carazo ha realizado este anuncio durante una visita, junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, a las obras de urbanización de la primera fase del Puerto Seco, que la UTE formada por Guamar y Rofez, dos empresas de Málaga y Cuevas Bajas, inició el pasado mes de junio con un presupuesto de 34,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 20 meses. “Sólo con el inicio de las obras de urbanización ya se han generado numerosos puestos de trabajo, que irán a más en cuanto se culminen estos trabajos y se instalen las primeras empresas”, ha indicado la consejera de Fomento, en referencia también al inicio de la recuperación económica.

Carazo también ha indicado que, en paralelo, está trabajando en la conexión ferroviaria del Puerto Seco de Antequera. Al respecto, ha indicado que se remitió a ADIF el proyecto del ramal ferroviario de conexión al Puerto Seco de Antequera. Tanto ADIF, en primer lugar, como la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, posteriormente, tienen que autorizar la puesta en marcha del proyecto, que contará con un presupuesto de 15 millones de euros.

Sobre esta cuestión, ha vuelto a lamentar que a pesar de los numerosos proyectos que la Junta de Andalucía ha presentado a los fondos Next Generation, el Gobierno de España todavía no haya informado a dónde irán a parar estos fondos europeos, que sólo en materia ferroviaria tienen reservados 7.600 millones de euros. “Todo apunta a que nuestras propuestas para mejorar las conexiones por tren no van a ser tenidas en cuenta”, ha lamentado la consejera.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha agradecido el compromiso de la consejera de Fomento y el presidente Juanma Moreno con el Puerto Seco. “La licitación de la subestación supone la evidencia de la realidad y la apuesta de la Junta y del Ayuntamiento por este ilusionante proyecto, con pasos firmes y decididos y que nada tienen que ver con las falsas promesas de gobiernos anteriores”, ha manifestado.

Las obras del Puerto Seco de Antequera, ya comenzadas, se licitaron a finales de año y, con ello, se puso fin a la larga tramitación de un proyecto que se anunció hace más de 15 años y que ha sufrido varios parones desde que, en 2015, se aprobase el Proyecto de Actuación y su declaración de interés autonómico.

Con esta actuación se prevé la generación de 1.500 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante las obras de urbanización, a los que se sumarán otros 2.500 directos ligados a la explotación de estos terrenos una vez concluyan las obras.

Este proyecto, que abarcará 102 hectáreas que irán ampliándose hasta alcanzar las 330 hectáreas para ser el mayor nodo logístico multimodal del Sur de la Península, nace con el objetivo de dar respuesta a la demanda de suelo logístico de grandes dimensiones, así como para satisfacer las necesidades de las empresas que quieran localizar sus centros logísticos de distribución en este nudo estratégico de comunicaciones, generando un entorno de instalaciones y servicios especializados idóneos para su desarrollo.

El Área Logística de Antequera se configura como nodo intermodal de la red transeuropea, un enclave privilegiado para mercancías donde confluyen cuatro líneas férreas, los corredores Atlántico y Mediterráneo y dos líneas de alta velocidad (LAV Córdoba-Antequera-Málaga y la LAV Sevilla-Antequera-Granada). Es un enclave único para la distribución de mercancías a nivel regional, nacional e internacional.