Helena Lucena, la joven retenida desde hace siete días en un hotel de Noruega viajará mañana a España si las autoridades de uno y otro país no ponen pegas de última hora, según ha manifestado a La Opinión de Málaga.

La joven modelo antequerana ha explicado que esta mañana ha vuelto a recibir la visita de agentes de la policía de Noruega para comprobar que estaba en su habitación. "Les he preguntado por mi situación pero no sabían nada. Les he comentado que ayer me hicieron la PCR pero no me habían dado aún el resultado. Entonces ha sido cuando han hecho algunas llamadas telefónicas y me han dicho que tenía un vuelo mañana a las doce".

La chica afirma que no tiene el billete, ni la documentación, ni sabe a qué hora van a ir a recogerla "pero espero que todo salga bien y pueda volver mañana a España".

Helena Lucena explica que esta misma mañana ha llamado a la Embajada de España en Noruega y le han explicado que las autoridades del país nórdico enviaron su solicitud para viajar a nuestro país el sábado pero no han terminado de tramitarla hasta el pasado martes. "El problema es que las autoridades de uno y otro país han tardado mucho en tramitar los permisos porque yo volé a Noruega el viernes, 23 de julio, pero la solicitud de vuelta no llegó a España hasta el sábado día 24".

Aún así, la joven se queja de que la lentitud de las administraciones de ambos países le ha llevado a pasar encerrada siete días en un hotel de Noruega sin poder salir de la habitación. "La Embajada me ha explicado dónde y cómo puedo poner una denuncia y una queja pero es una situación que no se la deseo a nadie. Lo peor de todo ha sido la falta de información con la que me han tenido todos estos días".